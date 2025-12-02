El Gremi d'Editors demana accelerar el Pla nacional del llibre i la lectura: «No ens podem aturar»

El Gremi d’Editors ha demanat aquest dimarts accelerar el Pla nacional del llibre i la lectura, el qual considera que està anant a un ritme “més lent” del que voldrien. Ho ha dit el seu president Patrici Tíxis a la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara, on ha destacat que un element “clau” són les biblioteques escolars. “No vol dir posar llibres a una escola, sinó tenir un bibliotecari que ho atengui, així com uns professors motivats per la lectura que siguin capaços de traslladar als alumnes aquest interès”, ha insistit. Tot i això, ha deixat clar que estan “contents” pel futur, ja que cada vegada hi ha més joves que llegeixen. “El llibre va bé, però no ens podem aturar”, ha subratllat.
La fira ha acollit avui una presentació sobre l’estat del sector editorial català, en la qual han participat el president del Gremi d'Editors, Patrici Tixis, i el president d’Editors.cat, Ilya Pérdigo. Tixis ha apuntat que han demanat a la Generalitat que la “voluntat política” es transformi en actes concrets, sobretot pel que fa al Pla nacional del llibre i la lectura: “el 80% del pla s’està complint, però hi ha un element molt important que són les biblioteques escolars”.
“Les dotacions estan anant a un ritme més lent del que voldríem i els hi hem reclamat”, ha explicat. Tixis, però, ha deixat clar que el llibre “va molt bé” i que “cada vegada es llegeix més”, sobretot pel que fa a la franja d’entre 15 i 24 anys. “Estem molt esperançats que el virus de la lectura es quedi inoculat”, ha insistit, “allò que es deia fa deu anys que els joves no llegeixen, avui és mentida”.
El president del Gremi d’Editors també ha posat l’accent en el bon moment d’un sector que ha definit de “líder cultural” amb més de 800 empreses que s’hi dediquen i 35.000 treballadors directament o indirectament vinculats. “El que necessitem són dues coses: internacionalització i arribar al 2% del pressupost de cultura”, ha afegit.
Presència a la FIL
Pel que fa al president d’Editors.cat, Ilya Pérdigo, ha deixat clar que les relacions amb les administracions són bones i que un dels aspectes positius de trobar-se en esdeveniments com la FIL és la visibilitat. “Els responsables polítics veuen tota aquesta activitat i és més fàcil que entenguin la fortalesa i l’esforç que hi ha al darrere”, ha opinat. De fet, Pérdigo ha celebrat que la participació catalana no ha parat de créixer, passant de poc més d’una desena d’editorials el 2015, a més d’un centenar que hi ha actualment.
“És evident que hi ha un increment brutal aquest any per raons òbvies, però també una base i una solidesa que prové de la feina feta”, ha dit, “crec que aquest any farem una feina com per cinc o sis anys, i per això s’han de posar els recursos per mostrar que val la pena venir”. El president d’Editors.cat també ha reconegut que hi ha molt d’interès per part dels mexicans amb una gran “receptivitat”. Pel que fa a les vendes, la sensació de Tixis és que s’està venent més que l’any passat, tot i que encara és “aviat per valorar-ho”, ja que queden força dies.