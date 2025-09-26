Palma tomba l'intent de Vox de recuperar la denominació espanyolista

La dreta i l'extrema dreta s'han obsessionat amb l'anticatalanisme des que van arribar als governs del País Valencià i les Illes Balears en el cicle electoral del 2023, però no sempre se'n surten. Un bon exemple és que Vox ha fracassat en l'intent de recuperar la denominació espanyolista de Palma. De fet, la formació ultra s'ha quedat sola, ja que ni el PP ha volgut donar suport a una mesura que anys enrere sí que havien subscrit.
Vox considera que l'antiga denominació de "Palma de Mallorca" aporta "claredat internacional" i ajuda a evitar confusions amb altres localitats. El regidor ultra també ha dit que el terme té un "reconeixement global consolidat", que té més tradició històrica i que reforça el vincle amb l'illa. La realitat, però, és que el nom històric de la capital mallorquina és "Palma" i que l'altra denominació és d'origen espanyolista.
Cal recordar que el nom de "Palma" va adoptar-se de manera oficial el 2008 sota el mandat socialista, ja que aquesta és denominació que apareix a la normativa autonòmica i coincideix amb el criteri de la Universitat de les Illes Balears. Ara bé, el PP va aprovar el 2012 el retorn del "de Mallorca" per evitar confusions amb altres ciutats. Altre cop, el 2016 va entrar un govern de Més i va recuperar la denominació únicament de "Palma". "No hi ha debat", han dit ara els populars sobre la proposta de l'extrema dreta, amb qui governen a la capital mallorquina.
Historiadors, lingüistes i altres especialistes consideren que la denominació històrica de la capital mallorquina és "Palma". Històricament, l'ús del terme "Mallorca" ha nascut de la voluntat espanyolista de distingir-la d'altres punts de l'Estat, com l'illa canària de La Palma o de la ciutat de Las Palmas de Gran Canària. Vox, a qui l'oposició ha acusat de revisionisme i d'intentar recuperar el terme franquista, s'ha quedat sol en la votació.