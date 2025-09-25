El PP veta els autors catalans del batxillerat al País Valencià

Carlos Mazón continua atiant l'anticatalanisme per desviar l'atenció de la gestió de la dana a les portes del primer aniversari del tràgic temporal. El PP ha presentat una iniciativa per vetar els autors catalans del batxillerat i, conseqüentment, de la selectivitat al País Valencià. Segons ha avançat El Mundo, la proposta, que s'emmarca en el debat de política general, forma part de la voluntat popular de "preservar les senyes d'identitat" del territori.
La proposta demana una modificació del currículum de l'assignatura de valencià al batxillerat que elimini els autors catalans i que només centri l'objecte d'estudi en autors locals. Aquesta mesura, i la resta de presentades, es voten a la jornada d'aquest dijous del debat de política general. El veto als autors catalans tirarà endavant previsiblement amb els vots de la majoria absoluta de PP i Vox.
La decisió és d'especial rellevància perquè els autors catalans tenen un paper molt important en la literatura que s'estudia a tots els territoris dels Països Catalans. En les últimes proves d'accés a la universitat, per exemple, al País Valencià es va preguntar per La plaça del diamant de Mercè Rodoreda, considerada una de les novel·les més importants de la literatura catalana del segle XX i fins i tot un referent a la resta de l'Estat.
Encara en l'apartat de la guerra contra la llengua, Mazón ha anunciat un canvi a la selectivitat. El president valencià ha anunciat que iniciarà els tràmits perquè els estudiants que facin les provés d'accés a la universitat puguin escollir una de les dues notes de llengua, la de castellà o la de valencià. "Un examen més que a Albacete no pot fer que baixi la nota", ha dit. En tot cas, tot i que Mazón tregui pit de la mesura, un canvi d'aquesta índole queda en mans del govern espanyol.
Més mesures anticatalanistes de Mazón
Mazón ha portat un paquet de 44 mesures per mirar de desviar l'atenció mentre l'oposició li recordava els 229 morts. Una de les propostes estrella és el canvi de nom de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institució que fa un paper similar que l'Institut d'Estudis Catalans a Catalunya. El president valencià ha dit que impulsaran els canvis normatius necessaris perquè es passi a dir Acadèmia de la Llengua Valenciana, assumint el relat blaver que diu que el català i el valencià són llengües diferents.
El president valencià ha carregat contra l'Acadèmia, dient que parla de "la llengua en abstracte i sense denominació d'origen". Per això, Mazón considera que cal fer un "canvi precís" sobre la realitat dels seus objectius. En tot cas, per efectuar el canvi de nom cal una reforma de l'Estatut i la suma entre PP i Vox no és suficient.Però tant fa: Mazón ja ha posat en dubte l'autoritat lingüística del País Valencià i, de retruc, ha tornat a qüestionar la unitat de la llengua.
Per altra banda, Mazón també ha presentat la llei de senyes d'identitat valenciana per protegir i promocionar "les singularitats com a poble". De primeres podria semblar una norma inofensiva, però el president valencià ha deixat clar que no vol ser "còmplice" de qui té "anhels annexionistes". De què parla? Sense dir-ho, fa referència als Països Catalans. Cal recordar que un dels acords d'investidura amb Vox suposava la retirada de subvencions a entitats que parlaven d'aquest concepte, però que en realitat declarava la guerra a qualsevol entitat que fes defensa de la llengua o del catalanisme.