10 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Un bar es disculpa per un cas de catalanofòbia: «S'ha de tenir sensibilitat amb la nostra cultura»

Un client els va acusar de discriminar la llengua i, davant de tot pronòstic, els propietaris de l'establiment han reconegut el "desgraciat esdeveniment"

  • El Bar Mónaco des de Google Maps

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de setembre de 2025 a les 13:07
Actualitzat el 10 de setembre de 2025 a les 13:10

Després de la pressió social que es va generar a les xarxes per un nou cas de catalanofòbia publicat a X, el Bar Mónaco -l'establiment acusat- ha demanat disculpes. El cas fou, de nou, al sector restauració, en concret a Palma. El cas va esclatar quan un client de l'establiment va denunciar el passat dilluns al seu perfil d'X un cas de discriminació lingüística que van patir ell i la seva filla.

Segons va explicar al fil de la xarxa social, la seva filla havia demanat, tal com estava escrit a la carta del local, "un llonguet de formatge maonès". El cambrer no l'ha volguda entendre i, quan ella ha repetit el que volia, ell ha respost: "Parla castellà si vols que t'entengui. Tu pots parlar castellà".

Ara, però, fugint de la tònica habitual d'aquests casos, el Bar Mònaco ha demanat disculpes de manera pública i ha assumit l'error pel "desgraciat esdeveniment". I han explicat tot el que fan per "potenciar i defensar la nostra cultura", un modus operandi que molts dels clients han valorat, tot i donar-los el toc d'atenció i assenyalar els "treballadors catalanòfobs".

Els propietaris del bar han reconegut que tot i l'esforç per sensibilitzar els treballadors amb la cura de la cultura, "hi ha coses que s'escapen del nostre control", però, tot i això, asseguren que faran tot el possible perquè no torni a passar.

Aquest cas mostra una reacció davant d'una discriminació lingüística poc corrent: demanar perdó. A més, aquest episodi discriminatori no és un fet aïllat a la vida dels catalanoparlants, de fet, altres casos que s'han viralitzat a xarxes arreu dels Països Catalans han obert el debat i han demostrat la frustració que genera trobar-se amb aquest tipus de comentaris per parlar en la teva llengua.

Més casos de catalanofòbia: Alacant

L'últim cas sonat de discriminació lingüística també es va viure en el sector de la restauració, en concret, a un bar d'Altea, a Alacant, on el propietari li va contestar a un client que demanava en valencià que "per què parles valencià? Ací es parla castellà". Fet que el client va denunciar tant per catalanofòbia com posant un full de reclamacions.

Et pot interessar