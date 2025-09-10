Un bar es disculpa per un cas de catalanofòbia: «S'ha de tenir sensibilitat amb la nostra cultura»

Després de la pressió social que es va generar a les xarxes per un nou cas de catalanofòbia publicat a X, el Bar Mónaco -l'establiment acusat- ha demanat disculpes. El cas fou, de nou, al sector restauració, en concret a Palma. El cas va esclatar quan un client de l'establiment va denunciar el passat dilluns al seu perfil d'X un cas de discriminació lingüística que van patir ell i la seva filla.
Segons va explicar al fil de la xarxa social, la seva filla havia demanat, tal com estava escrit a la carta del local, "un llonguet de formatge maonès". El cambrer no l'ha volguda entendre i, quan ella ha repetit el que volia, ell ha respost: "Parla castellà si vols que t'entengui. Tu pots parlar castellà".
Ara, però, fugint de la tònica habitual d'aquests casos, el Bar Mònaco ha demanat disculpes de manera pública i ha assumit l'error pel "desgraciat esdeveniment". I han explicat tot el que fan per "potenciar i defensar la nostra cultura", un modus operandi que molts dels clients han valorat, tot i donar-los el toc d'atenció i assenyalar els "treballadors catalanòfobs".
Els propietaris del bar han reconegut que tot i l'esforç per sensibilitzar els treballadors amb la cura de la cultura, "hi ha coses que s'escapen del nostre control", però, tot i això, asseguren que faran tot el possible perquè no torni a passar.
Aquest cas mostra una reacció davant d'una discriminació lingüística poc corrent: demanar perdó. A més, aquest episodi discriminatori no és un fet aïllat a la vida dels catalanoparlants, de fet, altres casos que s'han viralitzat a xarxes arreu dels Països Catalans han obert el debat i han demostrat la frustració que genera trobar-se amb aquest tipus de comentaris per parlar en la teva llengua.
Més casos de catalanofòbia: Alacant
L'últim cas sonat de discriminació lingüística també es va viure en el sector de la restauració, en concret, a un bar d'Altea, a Alacant, on el propietari li va contestar a un client que demanava en valencià que "per què parles valencià? Ací es parla castellà". Fet que el client va denunciar tant per catalanofòbia com posant un full de reclamacions.