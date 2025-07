França reconeixerà l'estat de Palestina

El president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha anunciat que reconeixerà l'Estat de Palestina en la línia del "compromís històric amb una pau justa i duradora" a l'Orient Mitjà. En un missatge a la xarxa social X la nit d'aquest dijous, Macron ha explicat que farà un "anunci solemne" a l'Assemblea General de les Nacions Unides el setembre vinent, pel qual ja ha rebut les crítiques d'Israel, que assegura que Palestina no vol coexistir, sinó un "estat únic", i els Estats Units.

El canvi de postura de França es produeix en plena acció militar de l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza i com una mesura de pressió perquè s'acabi la guerra. "Hi ha la necessitat urgent que es rescati la població civil", ha afirmat Macron, que també ha considerat que "la pau és possible". Per aconseguir-ho, advoca per implementar "immediatament" un alto el foc, alliberar tots els ostatges israelians retinguts per Hamàs des de fa gairebé dos anys i proporcionar ajuda humanitària massiva als gazians.

En aquest sentit, també ha apostat per la "desmilitarització" de Hamàs i per "assegurar i reconstruir" Gaza, abans de la fase final que, a parer seu, és "construir l'estat de Palestina", garantir-ne la viabilitat i assegurar que tot plegat contribueixi a la seguretat de tothom a l'Orient Mitjà. "No hi ha alternativa", ha reblat. Tot plegat, en una publicació en què ha adjuntat una missiva al president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, en què li ha traslladat la decisió i ha destacat que els "compromisos adquirits" pel líder palestí han estat claus.

D'aquesta manera, França s'alinea amb la postura que encapçala Espanya dins la Unió Europea des del 28 de maig del 2024, quan el Consell de Ministres ja va aprovar el reconeixement de l'estat de Palestina. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, va qualificar la mesura de "fita històrica" i va subratllar que, "davant del patiment, no és possible la indiferència".

Aquell mateix dia, Noruega i Irlanda també van reconèixer l'estat de Palestina, de tal manera que els països que compartien aquesta postura es van enfilar fins als 146 arreu del planeta. A partir del setembre, amb l'anunci solemne anunciat per Macron, seran 147.