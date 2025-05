Més de 290.000 nens a Gaza en situació de «fam severa« i «perill de mort« pel bloqueig de l'ajuda humanitària

El bloqueig de l'ajuda humanitària a Gaza -que ja s'apropa als dos mesos de durada- està deixant una situació de "fam severa" i posa en "perill de mort" més de 290.000 nens, segons informa la cadena Al-Jazeera de fonts del govern de Gaza.

"Sota aquest bloqueig sistemàtic, més de 3.500 nens menors de cinc anys s'enfronten a una mort imminent per inanició, mentre que aproximadament 290.000 infants estan en risc de morir", ha apuntat el govern de la Franja de Gaza.

"En un moment en què 1,1 milions de nens no tenen les necessitats nutricionals diàries mínimes per sobreviure, aquest crim és perpetrat per l'ocupació israeliana, que utilitza la fam com una arma enmig d'un vergonyós silenci internacional", ha criticat el govern palestí.

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha denunciat aquest diumenge la situació de fam a Gaza, ha mostrat el seu suport a l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA) i ha exigit a Israel que aixequi el bloqueig humanitari.