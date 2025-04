Espanya ha donat 46 contractes a indústries militars israelianes en plena guerra a Gaza

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau ha afirmat que el govern espanyol ha adjudicat 46 contractes a indústries militars israelianes per valorar de 1.044 milions d'euros des del 7 d'octubre de 2023, dia de l'ofensiva de Hamàs i l'inici de la guerra a Gaza. D'aquests, deu no han estat formalitzats, segons la informació de la darrera consulta en la Plataforma de Contractació de l'Estat feta aquest dijous.

El Centre Delàs ha fet públiques aquestes xifres com a avançament del seu informe sobre les relacions militars entre Espanya i Israel. Amb aquesta informació vol constatar que el govern espanyol "ha mantingut la contractació de productes a empreses militars malgrat haver reiterat que això no ocorria en diverses ocasions".

En l'avançament, el Centre explica que algunes de les adjudicacions corresponen a serveis de manteniment o modernització de productes adquirits abans, mentre que hi ha nous acords "que podrien augmentar la dependència quant a aquest manteniment i modernització". A més, ha afirmat que es genera una "preocupant complicitat" entre les empreses d'armes espanyoles i les israelianes.

Per a l'entitat, la rellevància de l'anàlisi que pugui produir-se a partir de treure a la llum aquesta informació no radica en l'impacte econòmic de la cancel·lació dels contractes formalitzats o de les penalitzacions econòmiques que això impliqui, sinó que s'ha de fer des d'un prisma polític, humanitari i ètic.

Per tot plegat, el Centre ha afirmat que s'han de cancel·lar immediatament tots els contractes formalitzats o en execució que contribueixin a "mantenir, legitimar o impulsar el genocidi i els crims de guerra de les accions militars d'Israel sobre la població civil palestina de Gaza i Cisjordània". L'entitat ha criticat també que el govern espanyol no havia iniciat cap procediment administratiu per dur a terme la revocació del contracte de compra de munició israeliana per a la Guàrdia Civil sinó que s'havia limitat a analitzar si la revocació era possible.

Per últim, l'entitat ha afirmat que si l'executiu estatal hagués acordat un embargament integral d'armes a Israel que inclogués entre altres mesures, importacions i prohibicions de contractar empreses israelianes de defensa o les seves filials, cap d'aquests contractes administratius s'hauria pogut fer. "Si el govern espanyol tingués voluntat política podria imposar aquest embargament a través d'un decret llei en la pròxima reunió del Consell de Ministres", ha manifestat en un comunicat.