Sánchez rectifica i busca fórmules per no comprar bales a Israel

L'executiu espanyol "està treballant per trobar una solució" i "revertir" el contracte del Ministeri de l'Interior per a la compra de munició a una empresa israeliana. L'operació –formalitzada després de l'anunci formal que no es compraria nou armament a Israel en resposta a l'operació a Gaza- ha provocat una nova crisi interna dins de l'executiu de coalició. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, reuneix aquesta tarda la taula de partits de la plataforma, després que Izquierda Unida obrís la porta a sortir del govern. La mateixa Díaz ha afirmat que "no hi ha cap crisi al govern". "Estem centrats en l'anul·lació d'un contracte que mai hauria d'haver existit".

El pla de defensa anunciat per Pedro Sánchez aquest dimarts i la formalització del contracte de compra de bales han generat tensions en el si de l'executiu entre PSOE i Sumar, però també dins de la mateixa plataforma de Yolanda Díaz, especialment amb Izquierda Unida.

Sumar es va oposar a la despesa de 14.471 milions d'euros en defensa anunciada per Sánchez per complir el compromís d'assolir el 2% del PIB en defensa aquest 2025, i va esclatar després quan es va saber que el Ministeri de l'Interior havia formalitzat un contracte amb l'empresa israeliana Guardian Defens & Homeland per comprar 15,3 milions de bales per a la Guàrdia Civil.

El 7 d'octubre del 2023 l'executiu es va comprometre a no fer noves compres a Israel, però 2 de febrer del 2024 va licitar el contracte i el va adjudicar el 21 d'octubre l'any passat. Set dies després, el 29 d'octubre, va anunciar que havia iniciat els tràmits per rescindir-lo, però finalment, segons Interior, el va executar perquè "l'anul·lació hauria suposat abonar el preu a l'empresa sense rebre el material contractat".

La decisió ha provocat la indignació de Sumar. Yolanda Díaz va afirmar aquest dimecres que suposa una "violació flagrant" de l'acord de coalició i va demanar la compareixença urgent del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Però Izquierda Unida ha anat més enllà. El coordinador del partit, Antonio Maïllo, va demanar la dimissió del ministre, i el portaveu d'IU al Congrés, Enrique Santiago, va apuntar que la seva formació deixa oberts "tots els escenaris", també una possible sortida de l'executiu dels seus representants, com la ministra de Joventut, Sira Rego.

Posteriorment, Sumar i IU han rebaixat el to de l'amenaça. Yolanda Díaz i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, han apuntat que sortir del govern "no està sobre la taula", i Izquierda Unida ha assenyalat que la prioritat és la negociació i mantenir el govern de coalició. Amb tot, l'escenari ha provocat que Yolanda Díaz convoqui aquesta tarda la taula de partits de la plataforma de Sumar per analitzar la situació i definir una resposta comuna. Hi serà IU, els comuns, Compromís, Més Madrid, i Equo, entre altres, i tindrà lloc de forma telemàtica.