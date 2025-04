Sectors de Sumar ja no descarten la ruptura del govern espanyol per la despesa militar

El portaveu parlamentari d'Esquerra Unida, Enrique Santiago, ha informat que la formació ha reclamat una reunió de la mesa de partits de Sumar per analitzar el seu paper al govern espanyol i davant les decisions "unilaterals" del PSOE sobre despesa en defensa. De fet, ha apuntat que estudien tots els escenaris, després de ser preguntat per la possibilitat de sortir de l'executiu estatal, i que qualsevol decisió sobre la seva permanència o ruptura de la coalició s'adoptarà de manera conjunta per tot l'espai plurinacional.

"Hem de prendre col·lectivament, per descomptat. Nosaltres en aquest moment estudiem tots els escenaris (...) Això no és un problema que Sumar o IU prenguin una decisió. Les decisions unilaterals preses per altres són les que provoquen determinades conseqüències greus", ha expressat per afegir que en qualsevol cas el principal objectiu de Sumar és impedir un executiu de dretes. Santiago s'ha expressat en aquests termes durant una roda de premsa al Congrés, en què ha admès que la situació al si de la coalició s'està posant "complicada", atès que el PSOE està imposant un pla de rearmament quan Sumar està actuant dins de l'Executiu amb "absoluta lleialtat".

Així, ha desgranat que tots els partits que componen la coalició Sumar han d'examinar l'escenari obert i els mecanismes de relació amb el PSOE, ja que no pot passar que l'ala socialista porti "sorpreses" a cada consell de ministres, com una despesa militar de més de 10.000 milions d'euros. Concretament, ha desgranat que Sumar ha de fer una reflexió col·lectiva i IU demanarà explicacions de com és possible que al Consell de Ministres arribi a un acord sobre despesa militar "sense passar per la comissió general de secretaris d'Estat i sense que ningú s'assabenti de coses tan greus".