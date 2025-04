Sánchez anuncia que Espanya arribarà al 2% del PIB en despesa militar aquest 2025

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que l'Estat arribarà al 2% del PIB en despesa militar aquest mateix 2025. En una compareixença a la Moncloa, el líder del PSOE ha indicat que complir amb aquest percentatge -exigit per l'OTAN i especialment pels Estats Units- requerirà una inversió de 10.471 milions d'euros. Aquesta xifra, en tot cas, no sortirà -ha garantit- de cap retallada social ni de cap pujada impositiva, ni cap impacte en el deute públic. Entre les prioritats hi ha la ciberseguretat, la modernització dels equipaments -inclosa la compra de vehicles armamentístics- i una millora de les condicions de treball de l'exèrcit.

"No hem triat cap de les crisis que hem viscut en els últims anys, però sí que podem escollir com afrontar-les. Ho volem fer amb intel·ligència estratègica", ha apuntat Sánchez, que ha apuntat que la inversió addicional estarà a l'alçada de les "amenaces" que viu el món. "I estarà a l'alçada dels valors del govern progressista", ha indicat el president del govern espanyol. Hi ha una sèrie de compromisos adquirits davant la ciutadania, el primer dels quals és aquest: el pla es finançarà "sense tocar ni un cèntim" de polítiques socials, perquè la majoria vindrà del desviament de fons destinats a programes de resiliència i altres remanents. "No hi haurà pujades d'impostos ni endeutament", s'ha compromès.

Gran part -aquest és el segon compromís- del que es destinarà a defensa es quedarà a Espanya. Això vol dir que el 80% dels recursos aniran a parar a empreses de l'Estat, ja siguin del nord o del sud, on hi ha més presència d'indústria vinculada a carpetes militars. El 20% restant es dedicarà a companyies europees. El pla serà presentat al Congrés dels Diputats, on han aflorat divergències serioses entre el PSOE i Sumar sobre com afrontar l'escalada militarista derivada de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. Sánchez també aspira al suport del PP, que malgrat estar a favor d'incrementar polítiques de defensa mai s'inclina a favor de fer costat al govern espanyol.

"No deixarem de creure en la diplomàcia", ha apuntat Sánchez, que ha defensat tenir una "conversa honesta i eficaç" sobre el funcionament dels organismes multilaterals en el marc del sud global. "Si volem que institucions com les Nacions Unides, el Fons Monetari Internacional i l'Organització Mundial del Comerç, hem de canviar-ne el funcionament i la representativitat", ha assenyalat el president del govern espanyol. A preguntes dels periodistes, el líder del PSOE ha apuntat que els 10.471 milions d'euros extra aniran a càrrec dels pressupostos estatals -els últims vigents són els del 2023-, i no es finançaran amb els 800.000 milions extraordinaris anunciats per Europa.

El Govern s'ha posat al costat de les decisions que es prenguin en l'àmbit europeu. "Catalunya dona suport a les polítiques que es consensuïn a Europa", ha remarcat la portaveu, Sílvia Paneque.