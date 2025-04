Yolanda Díaz diu que la coalició gaudeix de «bona salut» malgrat la discrepància sobre el pla de defensa i seguretat

La discrepància entre els socis de l'executiu sobre el pla de defensa i seguretat anunciat per Pedro Sánchez no repercutirà negativament en la coalició. La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a TVE que malgrat que continua considerant "exorbitada" la despesa en defensa, la coalició gaudeix de "molt bona salut". "Esgotarem la legislatura i seguirem millorant la vida dels espanyols", ha dit, i "per tant hi ha absoluta normalitat". Segons Díaz, ara cal "serenitat", perquè "ens trobem en un moment molt complex".