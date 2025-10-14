La funció prohibida a WhatsApp per protegir la privacitat dels usuaris

Sovint parlem de les noves funcions que va posant WhatsApp a l'abast de l'usuari. Acostumen a ser funcionalitats que passen a estar disponibles i milloren l'experiència d'ús de l'aplicació. Però en aquesta actualització constant, l'aplicació de missatgeria també fa passes enrere, i bloqueja certes funcionalitats que abans estaven disponibles.
És el cas de les captures de pantalla a la foto de perfil dels altres usuaris. Des de fa poc més d'un any, WhatsApp va prohibir fer-les. Si ho intentes, al teu mòbil hi apareixerà un missatge similar a: "No es pot fer captura de pantalla. La pàgina conté informació personal".
I és que en efecte, aquest canvi el va aplicar WhatsApp per millorar la privacitat dels seus usuaris. La justificació oficial va ser "evitar un ús indegut de les imatges personals". Segons explicava l'aplicació de missatgeria, una foto de perfil podia servir per suplantar la identitat, o fer xantatge.
A banda, malgrat que gran part dels contactes poden ser familiars o amics, també hi ha contactes que poden ser puntuals, o per motius laborals. És el cas de persones que feien servir el seu telèfon personal per assumptes de feina, i posant una foto de la seva intimitat corrien el risc que algú els hi fes una captura de pantalla.
La prohibició de la captura de pantalla a la foto de perfil va en línia amb altres mesures que ha pres WhatsApp en els darrers anys per protegir la privacitat dels usuaris. Per exemple, desactivar l'última hora de connexió i si s'està en línia o xifrar els missatges d'un xat.
La nova funció de WhatsApp
Una de les darreres actualitzacions de WhatsApp són les "live photos" o fotos amb moviment. Aquestes fotografies tenen la particularitat que graven un parell de segons abans i després de fer-se, i per tant creen un vídeo curt amb so i moviment. Es van fer famoses arran d'aparèixer als iPhones, però ara ja estan disponibles als Android. El cas que és que en els darrers mesos les fotos en moviment perdien el vídeo creat en passar-les per WhatsApp, un problema que la nova actualització soluciona.
Així, per enviar una "live photo", s'ha de seguir el procés habitual per adjuntar una imatge, seleccionar la que es desitgi i apareixerà a la part superior de la pantalla una icona en forma de cercle. Cal pitjar-lo per activar l'opció "live". També es pot seleccionar la foto i tocar el botó que posa "live" que té just a sobre. Així ja podràs enviar per WhatsApp una foto amb moviment.