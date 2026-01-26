L'estafa de la falsa atenció al client: alerten d'anuncis a internet que fan trucades de 50 euros

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha denunciat l'augment d'anuncis a internet que inciten els consumidors a trucar a números de telèfon amb tarifa addicional i que poden arribar a costar fins a cinquanta euros per trucada. Es tracta de missatges que apareixen com a contingut patrocinat als motors de cerca i que corresponen a diverses empreses vinculades amb Phone Renove S.L. Segons adverteix l'OCU, es fa amb la finalitat de "confondre" l'usuari i fer-lo trucar a números que comencen per 807, que suplanten serveis d'atenció al client.
L'OCU ha detectat que aquestes empreses compren anuncis que es col·loquen entre els primers resultats de cerca i que mostren un número geogràfic aparentment normal. Tot i això, quan l'usuari truca, la comunicació es redirigeix a un 807. D'aquesta manera, el missatge dona la falsa impressió que la trucada està inclosa en la tarifa plana, però en realitat acaba sent una trucada amb cost addicional, que pot arribar als cinquanta euros.
En tots els casos que ha analitzat l'organització, la numeració d'aquesta tarifa addicional està operada per l'empresa Phone Renove, S.L., amb diverses mercantils com a prestadores del servei com Serveis Telefònics d'Atenció al Client, S.L.; Xalana Business, S.L.; Proactiva Dosaigües, S.L.; i Sumant, Serveis Intel·ligents, S.L.
Davant dels fets, l'OCU ha sol·licitat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que investigui els fets, que vulneren la normativa que prohibeix utilitzar numeracions 807, i que s'adoptin mesures per a garantir la protecció dels usuaris.
A més, l'organització reclama que els serveis de tarifació addicional requereixin sempre l'autorització expressa del consumidor, així com una normativa que permeti identificar en titular empresarial d'un número de telèfon. També demana reforçar els mecanismes de supervisió per impedir l'ús de numeracions de tarifació addicional com a falses línies d'atenció al client.