Una estafa suplanta el Ministeri de Sanitat i fa renovar la targeta sanitària

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat de la presència d'una estafa que es prolifera a través d'SMS i correus electrònics personals. Es tracta de la rebuda d'un missatge al telèfon o al correu on s'alerta de l'obligatorietat de la renovació de la Targeta Sanitària amb motiu de la implementació d'un nou sistema de verificació electrònica.
Els missatges de text detectats inclouen enllaços a pàgines web falses que contenen formularis per recollir informació i que són molt similars a la pàgina oficial del Ministeri de Sanitat. A més, també s’informa que cal pagar un cost simbòlic per la renovació i les despeses d’enviament de la targeta, concretament de 3,99 euros, motiu pel qual es demanen les dades bancàries. Amb tot això l'Agència de Ciberseguretat remarca que el Ministeri de Sanitat o el Departament de Salut no demanen dades personals o bancàries per missatge de text ni per correu electrònic.
Estafes per motius sanitaris
Amb aquesta ja són dues les estafes generalitzades que es detecten en referència a l'àmbit de la salut. La primera fou en relació amb el període de vacunació de la grip i la covid, en la qual mitjançant un SMS o una trucada sol·liciten dades personals. Per evitar aquest tipus d'estafes, si es té la voluntat de vacunar-se, és recomanable demanar hora de manera autònoma, sigui de manera presencial o telemàtica, però que el client sigui qui truca al número de telèfon del CAP.
Alguns casos, l'estafa sobre la necessitat de renovar la targeta sanitària busquen sortir-se amb la seva a través de trucades. "Aquestes accions estan fetes per ciberdelinqüents per fer servir fraudulentament les teves dades", exposen dels canals oficials del Departament.
Tres consells bàsics per no caure-hi
- No obrir els enllaços que s'adjunten als missatges d'SMS que siguin sospitosos. Davant del dubte, cal esborrar el document.
- No refiar-se dels missatges que demanin contrasenyes, números de compte o l'abonament de diners. Encara que siguin textos de persones conegudes, sempre cal sospitar de les notificacions que tinguin aquestes característiques.
- En cas de rebre una trucada, cal penjar si ens sembla sospitosa i no accedir a “peticions urgents” que puguin amagar algun engany. En el cas de ser quelcom que interessi o ens sembli urgent, val més penjar i buscar el número de telèfon de l'entitat (diferent del número que ens ha trucat) o centre des del qual ens truquen i confirmar si fa escassos minuts ens han trucat o ha estat l'intent d'una estafa.
D'altra banda, si ja hem estat víctimes d'una ciberestafa, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aconsella contactar amb la nostra entitat bancària per desactivar les targetes i restringir els moviments bancaris.