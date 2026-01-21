21 de gener de 2026

Una estafa suplanta el Ministeri de Sanitat i fa renovar la targeta sanitària

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta que els missatges de text detectats inclouen enllaços a pàgines web falses

Publicat el 21 de gener de 2026 a les 12:29
Actualitzat el 21 de gener de 2026 a les 12:30

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat de la presència d'una estafa que es prolifera a través d'SMS i correus electrònics personals. Es tracta de la rebuda d'un missatge al telèfon o al correu on s'alerta de l'obligatorietat de la renovació de la Targeta Sanitària amb motiu de la implementació d'un nou sistema de verificació electrònica.

Els missatges de text detectats inclouen enllaços a pàgines web falses que contenen formularis per recollir informació i que són molt similars a la pàgina oficial del Ministeri de Sanitat. A més, també s’informa que cal pagar un cost simbòlic per la renovació i les despeses d’enviament de la targeta, concretament de 3,99 euros, motiu pel qual es demanen les dades bancàries. Amb tot això l'Agència de Ciberseguretat remarca que el Ministeri de Sanitat o el Departament de Salut no demanen dades personals o bancàries per missatge de text ni per correu electrònic.

Estafes per motius sanitaris

Amb aquesta ja són dues les estafes generalitzades que es detecten en referència a l'àmbit de la salut. La primera fou en relació amb el període de vacunació de la grip i la covid, en la qual mitjançant un SMS o una trucada sol·liciten dades personals. Per evitar aquest tipus d'estafes, si es té la voluntat de vacunar-se, és recomanable demanar hora de manera autònoma, sigui de manera presencial o telemàtica, però que el client sigui qui truca al número de telèfon del CAP.

Alguns casos, l'estafa sobre la necessitat de renovar la targeta sanitària busquen sortir-se amb la seva a través de trucades. "Aquestes accions estan fetes per ciberdelinqüents per fer servir fraudulentament les teves dades", exposen dels canals oficials del Departament.

Tres consells bàsics per no caure-hi

  1. No obrir els enllaços que s'adjunten als missatges d'SMS que siguin sospitosos. Davant del dubte, cal esborrar el document.
  2. No refiar-se dels missatges que demanin contrasenyes, números de compte o l'abonament de diners. Encara que siguin textos de persones conegudes, sempre cal sospitar de les notificacions que tinguin aquestes característiques.
  3. En cas de rebre una trucada, cal penjar si ens sembla sospitosa i no accedir a “peticions urgents” que puguin amagar algun engany. En el cas de ser quelcom que interessi o ens sembli urgent, val més penjar i buscar el número de telèfon de l'entitat (diferent del número que ens ha trucat) o centre des del qual ens truquen i confirmar si fa escassos minuts ens han trucat o ha estat l'intent d'una estafa.

D'altra banda, si ja hem estat víctimes d'una ciberestafa, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aconsella contactar amb la nostra entitat bancària per desactivar les targetes i restringir els moviments bancaris.

