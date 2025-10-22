El modista de 9 anys que vesteix famosos de Hollywood

És possible que un nen de cinc anys aprengui a cosir? Encara no es pot afirmar que tothom pugui fer-ho, però sabem que per al modista Max Alexander la resposta és sí. Aquest nen de nou anys, que ja ha guanyat un rècord Guinness, es va convertir el 2023 en la persona més jove a dissenyar i oferir una desfilada de moda en una passarel·la a la Denver Fashion Week. Avui dia, Alexander vesteix famosos de tot el món i es presenta a la seva pròpia pàgina web com "Gucci en una vida passada". Però, qui és aquest nen que acumula milions de seguidors a les xarxes?
Max Alexander va néixer el 2016 a Los Angeles, Califòrnia. Des de ben petit es va interessar per la moda i, quan només tenia quatre anys, ja sabia dissenyar utilitzant cintes, embolcalls de plàstics o retalls de tela que unia amb nusos i cinta. Amb el suport de la seva mare -que també és artista- va començar classes de costura, i en només un any va dissenyar i confeccionar el que seria la seva primera col·lecció, que va presentar en un espectacle inaugural a Los Angeles.
Aquell mateix any, el 2021, va llançar la seva pròpia marca: Couture to the Max. Des de llavors, el petit Alexander ha assolit fites increïbles, com ara idear un abric per a l'actriu de Hollywood Sharon Stone, que va descobrir la feina del nen a través de les xarxes socials.
Un dels seus últims treballs que s'ha fet viral ha sigut la confecció d'un vestit fet amb corbates. Ha tardat gairebé un any a enllestir-lo i el vídeo en què plasma el procés de confecció ja acumula més de vuit milions de visualitzacions a TikTok. Ara, el petit modista somia en fer un vestit per a la cantant Taylor Swift algun dia.
Des dels inicis de la seva marca, Max Alexander ja ha confeccionat més de 100 peces de roba. Els seus dissenys es caracteritzen per ser d'un estil innovador que es complementa sempre de petits detalls que hi aporten un toc d'elegància. Tot apunta que el jovenet té un gran recorregut per davant, i el que ja ens ha quedat clar és que l'edat no és una barrera per convertir-se en un famós i reconegut dissenyador de moda.