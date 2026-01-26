ERC deslliga Paneque del traspàs de Rodalies: «És independent de qui sigui la consellera»

"Creiem que el compromís del Govern amb el traspàs de Rodalies és ferm independentment de qui sigui la consellera". ERC ha insistit amb aquestes declaracions a demanar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel caos ferroviari, cosa que també fan amb el ministre de Transports, Óscar Puente. Isaac Albert, portaveu dels republicans, ha assegurat en roda de premsa aquest dilluns que la situació a Rodalies és "del tot injustificable" i que els executius català i estatal només han generat "més incertesa, més inseguretat i més caos". En paral·lel, ERC ha reiterat que "hi ha un camí dibuixat" per trobar solució, que és el traspàs pactat amb els socialistes, però també ha insistit que és un acord de màxims: "Volem tots els trens, totes les vies i tots els recursos", ha dit, en referència a qui vol "diluir" el traspàs acordat.
Els republicans ja havien apujat el to aquest diumenge, quan Oriol Junqueras va demanar la dimissió de Paneque i Puente. "Estan més pendents d'excuses puntuals que no pas d'afrontar el problema en tota la seva magnitud i assenyalar-ne les causes veritables", va dir el president d'ERC, que considerava que els dirigents del PSC i el PSOE no eren responsables "personalment" de la crisi, però que havien de plegar per la seva "incapacitat a l'hora d'afrontar-la i explicar-la". Els republicans mantenen Paneque en el punt de mira, malgrat que Illa ja ha comunicat que no té intenció de cessar-la, i la deslliguen de la negociació del traspàs de Rodalies, ja que defensen que el tracte és entre formacions polítiques, i no pas entre persones.
Més diners a Rodalies i el consorci d'inversions
Tant Junqueras diumenge com Albert aquest dilluns també han reclamat el "consorci d'inversions", que s'està treballant i ha de tenir majoria i presidència catalana, per tal d'executar les partides pressupostades als comptes espanyols. En paral·lel, els republicans també reclamen que el pla d'inversions previst per al quinquenni que arriba fins a 2030 s'ampliï fins als 8.000 milions d'euros. Més enllà de compliment i l'increment de les inversions, els republicans també reclamen nous responsables al capdavant de Renfe Catalunya i fins i tot consideren que podria ser un nou pas per accelerar la gestió catalana del servei. El portaveu republicà ha resumit el posicionament del partit amb una afirmació molt clara: "Cal que el Govern deixi de fer el ridícul i cessi els responsables d'aquest desgavell, però que també acceleri la governança catalana de Rodalies".
En tot cas, els republicans no volen fer una "cursa de dimissions". Assumeixen que qui no ha estat a l'altura de la gestió política de la crisi són Paneque i Puente i no demanen responsabilitats a Illa. De fet, Albert ha recordat que el president de la Generalitat es troba de baixa mèdica i que consideren "inapropiat" posar-lo al centre de la diana. Els republicans recorden que totes les infraestructures implicades en la crisi, des de la xarxa ferroviària fins a l'AP-7 fins i tot passant per la contenció del mur que va caure a Gelida, són responsabilitat del Ministeri de Transports. Ara bé, consideren que Paneque també havia de ser exigent amb l'executiu estatal i que no ho ha fet: "Demanem que deixin de defensar els interessos del PSOE i que defensin els interessos dels catalans, en aquest cas, el dret a la mobilitat", ha dit Albert.
Influeix el caos a Rodalies en la resta de carpetes obertes? És evident que les prioritats són unes altres, però que en la carpeta pressupostària no hi té tant a veure Rodalies. ERC recorda que no s'asseuran a taula fins que no hi hagi un acord per la recaptació de l'IRPF. Per ara, les converses no avancen i, per tant, la negociació pels comptes continua encallada. La crisi ferroviària sí que es dibuixa com a una oportunitat per accelerar el traspàs amb missatge cap a Junts: "Si algú té una solució millor i més ràpida, els acompanyarem", ha dit Albert, que ha afegit que el seu partit no es pot permetre el "luxe" d'estar content o enfadat, o allunyat o proper als socialistes arran d'aquesta crisi. En tot cas, el to per la part republicana s'ha apujat en les últimes hores, fet que caldrà veure si tensa les relacions amb els socialistes.