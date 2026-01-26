Què és el centre de control d'Adif que ha caigut i ha provocat un altre dia caòtic a Rodalies?

Dilluns, 6.30 hores. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, compareix d'urgència davant els mitjans de comunicació per informar que el centre de Control de Tràfic Centralitzat (CTC) d'Adif a l'estació de França ha caigut. El servei de Rodalies queda suspès mitja hora després del restabliment del servei i després de tot el cap de setmana sense trens. Els usuaris reben la notícia a les mateixes estacions i, tot i que no els agafa desprevinguts, la desídia pròpia dels dilluns es transforma en desesperació.
El tall general dura 35 minuts i, a les 7.05 hores, Renfe comunica que els trens tornen a circular. Les barreres d'algunes estacions s'obren i arriben trens sense anunciar. Els informadors deriven els passatgers agraciats i fan esperar els que no han tingut sort. "No sabem res. Han sortit alguns trens, però altres encara no", diu un informador als micròfons d'El Matí de Catalunya Ràdio.
A les 7.30 hores, però, nova actualització: el CTC ha patit una altra incidència informàtica i torna a estar caigut. Renfe suspèn el servei de Rodalies per segona vegada i avisa que Carmona no tornarà a sortir a donar explicacions, li toca a Adif. Les dues són empreses públiques que depenen del Ministeri de Transports, però tenen una extensa relació de desavinences. Abans de les 8.00, Rodalies ja funciona, tot i que amb retards i cancel·lacions, gràcies a la recuperació definitiva del CTC. Però, què és i quina funció té aquest sistema?
El CTC, el cervell de Rodalies
El centre de Control de Tràfic Centralitzat (CTC) d'Adif a l'estació de França és el sistema tecnològic i informàtic que supervisa i coordina les operacions de tot el servei de Rodalies. Si la xarxa de Rodalies fos un organisme viu, el CTC seria el cervell i, si cau, el sistema s'apaga, tal com ha passat aquest dilluns. Passa poc sovint, però quan passa, els trens en circulació "caminen" -es desplacen lentament- fins a l'estació més propera i queden aturats. "És com si tots els semàfors de Catalunya quedessin en vermell", ha dibuixat Carmona, que ha tornat a donar la cara tot i l'avís de Renfe.
El cervell de Rodalies, doncs, està en mans d'Adif, que el migdia d'aquest dilluns, no sap exactament què ha passat. Així ho ha admès el director de Presidència, Comunicació i Relacions Institucionals, Salvador Almenar, que ha informat a Catalunya Ràdio que els tècnics estan investigant les causes de les incidències, però que encara no es pot descartar cap hipòtesi. Tampoc la del boicot.
El que sí que se sap és que les pantalles del CTC han deixat de mostrar les imatges de les vies durant uns minuts i gestionar el trànsit ferroviari ha estat impossible. Sense CTC, no es pot garantir la circulació segura, puntual i ordenada dels trens, ja que també gestiona els senyals i les comunicacions.