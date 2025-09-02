La Fiscalia de Barcelona demana noves proves en el cas d’Helena Jubany

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha demanat que se citi davant el jutjat a un dels investigats pel cas d'Helena Jubany arran dels resultats positius de les proves d’ADN que podrien implicar alguns dels investigats en l'assassinat. A més, han demanat que es torni a obrir el cas contra una altra persona que ja no era investigada, per comparar el seu perfil genètic amb les noves dades.
En les últimes actualitzacions del cas el jutge va ordenar a la policia científica que elaborés una anàlisi comparativa genètica de restes del jersei d'Helena Jubany amb mostres d'ella mateixa i dels dos investigats que hi havia, Santi Laiglesa i Xavi Jiménez. També es va acceptar que s'examinés entre tot el material si hi havia alguna resta genètica femenina, que no fora de la víctima, però no ordenava que es comparés amb les dones investigades, una d'elles era Montse Careta, que es va suïcidar a la presó el 2002.
Ara, els nous resultats d'ADN han estat positius, és a dir, podrien aportar dades rellevants a causa de coincidències genètiques o proves que podrien implicar a alguns dels investigats després que l'última anàlisi de restes genètiques del 2023 del jersei de Jubany no coincidiren amb l'ADN de Santi Laiglesa, un dels sospitosos. Així i tot, no va ser descartat perquè hi havia indicis que havia participat en l'elaboració dels anònims que va rebre Jubany abans de morir.
Un crim que es remunta al 2001
Helena Jubany va morir la matinada del 2 de desembre de 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, completament nu i ple de cremades. La mort de la jove, a més, està envoltada de molts misteris. Tres mesos abans del crim, per exemple, Jubany va rebre dos anònims acompanyats de begudes adulterades amb somnífers.
Els principals sospitosos van ser amics de Jubany de l'entorn la Unió Excursionista de Sabadell, d'on la jove també era sòcia. A més, a l'edifici on es va trobar el cos hi havia el domicili de dos dels principals sospitosos, Montserrat Careta i Santi Laiglesia. Careta va arribar a entrar a la presó provisional com a possible autora de l'homicidi, però es va acabar suïcidant a la cel·la.
També va entrar a la presó Ana Echaguivel, com a còmplice d'assassinat, però va acabar posada en llibertat. El jutge va concloure que no existien prou indicis per imputar-li l'homicidi. També va quedar lliure de responsabilitats Santi Laiglesia, que tot i que se'l va investigar, mai va arribar a ser detinguts per aquests fets.