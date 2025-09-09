Nova fita inhumana de Kilian Jornet: onze muntanyes de 4.200 metres en tres dies

Kilian Jornet ja ha demostrat en diverses ocasions que és capaç de trencar tots els límits del cos humà i ara ho està demostrant per enèsima vegada. El muntanyista català es troba en un dels reptes més extrems, creat per ell mateix, i que consisteix a enllaçar tots els cims de més de 14.000 peus (més de 4.267 metres) del territori continental dels Estats Units.
I la realitat és que, per ara, els resultats del repte no poden ser millors. Aquests tres últims dies, Jornet ha completat un nou bloc del seu projecte "States of Elevation" a Colorado i ja suma un total d'onze cims coneguts com a "fourteeners" -els 14.000 en anglès-. Ho ha fet en tan sols 61 hores de moviment en un desafiament que combina resistència, estratègia i capacitat d'adaptació a l'entorn, sobretot al fred.
La tercera etapa del repte ha començat amb Jornet enllaçant cinc pics, que s'han sumat als altres sis que havia culminat en els dos dies anteriors. Aquesta jornada ha arrancat amb un recorregut de més de set hores a través del Mosquito Range, que Jornet ha enllaçat amb els pics de Democrat, Cameron, Lincoln i Sherman.
Després d'aquest primer bloc, el muntanyista sabadellenc ha fet un trasllat nocturn en bicicleta de fins a tres hores fins a Leadville, ja per sobre dels 3.000 metres, i considerada com la ciutat incorporada més alta dels Estats Units. Passat un breu descans, Jornet ha reprès la marxa tan bon punt ha sortit el sol per arribar al Mont Holy Cross. El resultat: menys de quatre hores per pujar i baixar una de les muntanyes més icòniques de Colorado.
Amb la fi de la tercera etapa del repte, Jornet ja acumula onze pics de més de 4.200 metres en 61 hores i 30 minuts de moviment efectiu que ha significat 52 quilòmetres de carrera a peu i 72 quilòmetres en bicicleta. En total, la idea del repte és recórrer 1.207 quilòmetres i fer 82 cims alpins per sobre dels 4.000 metres en un temps de 19 dies. El camí encara és llarg, però, si hi ha algú és capaç d'aconseguir-ho, és Jornet.