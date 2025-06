El truc ecològicament dubtós de Kilian Jornet per acostumar-se a les altes temperatures d'una carrera

Kilian Jornet és un dels esportistes més guanyadors de la història i un referent de l'esport de muntanya i l'esport en general. Els seus èxits com a esquiador i corredor de muntanya i alpinista es compten per desenes i ara vol ampliar la llegenda amb una victòria a la Western States 100, una cursa de trail a Califòrnia (Estats Units) entre les més prestigioses del planeta.

El problema de Jornet és que viu en un fiord a Noruega, on les temperatures primaverals són molt fredes i, fins i tot, neva. Si bé, s'espera que en el moment de la competició, a Califòrnia se superin els 40 graus.

Per això, s'entrena a la cinta de córrer en una habitació de casa seva i fa servir un truc per aclimatar-se que pot ser dubtós des d'un punt de vista ecològic. Tal com ha explicat en una entrevista al Superesports de Rac1, Jornet es tanca en una habitació amb la cinta i posa la calefacció a 45 graus. "Així entreno durant hores", ha compartit.

D'aquesta manera, l'atleta català vol preparar el cos per afrontar la calor californiana en ple estiu. "És un repte perquè he de desenvolupar qualitats que fa anys que no entreno", ha explicat. A més, ha detallat que enguany hi ha un grapat d'atletes de primer nivell que té ganes d'enfrontar.

#Superesports | 🗣️ “Entreno a casa amb la calefacció a 45 ºC per aclimatar-me a la Western.”



🏔️ En @kilianj es prepara per córrer a finals de juny la Western100 a Califòrnia. Com s’entrena des de casa seva a Noruega? pic.twitter.com/kWx8uCVYMV — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) May 31, 2025

Concretament, a la Western States 100 hi participen 400 corredors i corredores i es preveu que la duració de la carrera sigui d'unes 30 hores. I és que hi ha 160 quilòmetres amb 5.500 metres de desnivell positiu i 7.000 de negatiu, la qual cosa la converteix en una prova mítica per la duresa.

"La por és necessària"

Preguntat pel paper de la por en l'entrevista al Superesports de Rac1, Jornet ha admès que la por és "inherent" a l'esportista de muntanya, però ha defensat que és un aliat necessari perquè "t'avisa que ets en un lloc on potser no hi hauries de ser".

En aquest sentit, Jornet s'ha queixat que alguns el critiquin per córrer tants riscos i que diguin que no val la pena posar en perill la vida de la manera que ell ho fa. "No crec que m'hagi de justificar. Ho faig perquè em fa feliç", ha reblat.