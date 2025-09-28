Marc Márquez confirma la seva resurrecció i guanya el seu setè mundial de MotoGP

Marc Márquez torna a ser campió del món de MotoGP, i amb aquest trofeu ja suma set de MotoGP i dos més de les categories inferiors. El cerverí ha completat una temporada espectacular amb una segona posició en el Gran Premi del Japó, a Motegi, quedant segon. Tot i no guanyar, Márquez només necessitava eixamplar la distància amb el seu germà Àlex, i així ho ha fet.
El pilot de Cervera no guanyava el Mundial des del 2019, quan en aquell aleshores en va aconseguir fer un pòquer consecutiu de campió del món. Concretament, en aquell aleshores va ser quan es van tòrcer les coses: la covid i les fortes restriccions que va haver-hi a l'Àsia van castigar Honda i conseqüentment al rendiment de la moto on pilotava Marc Márquez, però, ara, tot això queda enrere. Des de fa dues temporades Márquez condueix la moto més ràpida del món i després per passar per l'equip satèl·lit de Ducati, va fer el salt a l'equip oficial i ha estat un arribar i moldre en el que ha estat el seu primer any vestit de vermell.
Un trofeu que es veia venir
El seu domini durant tot el Mundial ha estat indubtable. Ha aconseguit 11 victòries i 14 podies durant les grans curses dels diumenges, i unes altres 12 victòries en les sprint dels dissabtes. I amb aquesta darrera temporada les xifres de Marc Márquez sobre de les motos esportives són històriques: 9 mundials (7 de MotoGP, 1 de Moto2 i 1 de 125 cc), ha corregut 284 curses, de les quals ha aconseguit 99 victòries i 165 podis, i en les poles ha estat el més ràpid en 102 d'aquestes.
En acabar la cursa, el cerverí ha trencat en llàgrimes per posteriorment celebrar-ho de manera esbojarrada amb el seu equip Ducati. Però també ha tingut un detall d'aquells que agraden a l'aficionat, Marc Márquez ha abraçat a qui ha estat la seva família professional durant la major part del viatge a la màxima categoria del motociclisme, s'ha recordat dels mecànics d'Honda.
En el box de Ducati s'ha encetat el Xampany i s'ha posat la música ben alta per celebrar el que ha estat un mundial amb un guanyador precoç, ja que encara queden cinc grans premis per disputar-se, però el peix més gros ja està venut i és per Marc Márquez.
Márquez atrapa Rossi
Marc Márquez ja ses situa en la posició número tres pel que fa als pilots que han guanyat més mundials durant la seva trajectòria professional. Se situa en el podi empatat amb Valentino Rossi, l'etern rival esportiu del cerverí, amb nou títols i per sobre només té a l'espanyol Ángel Nieto amb 12+1, i Giacomo Agostini amb 15 títols.