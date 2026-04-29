Redueixen el format de les capses de set antibiòtics per evitar l'automedicació

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) retirarà del mercat d’alguns formats d’antibiòtics de gran mida per incorporar nous envasos més petits, ajustats a la durada habitual dels tractaments. Aquesta mesura, que s'emmarca en el Pla Nacional davant la Resistència als Antibiòtics (PRAN), té l’objectiu de reduir els excedents a les llars i, amb això, limitar l’automedicació sense recepta, un dels factors que contribueixen a l’aparició de bacteris resistents.
La resistència als antimicrobians és considerada una de les principals amenaces per a la salut pública a Europa. Cada any provoca unes 35.000 morts a la Unió Europea i genera un cost estimat de 11.700 milions d’euros, derivat, entre altres factors, d’hospitalitzacions més llargues i tractaments més complexos.
Tot i que la majoria dels medicaments autoritzats ja s’ajusten a la durada dels tractaments segons l’evidència científica, els nous estudis apunten cap a pautes més curtes en molts casos. Això ha motivat la revisió dels formats disponibles, amb l’objectiu d’adaptar-los a les recomanacions de la Guia Terapèutica Antimicrobiana del Sistema Nacional de Salut.
Els antibiòtics que es veuran afectats
Un grup de treball multidisciplinari coordinat per l’AEMPS ha consensuat retirar progressivament els medicaments que ja no s’ajusten a la pràctica clínica i incorporar-ne de nous alineats amb les pautes actuals. Els canvis, que entren en vigor amb una resolució publicada el 29 d’abril de 2026, no afecten ni la seguretat ni l’eficàcia dels tractaments.
Els antibiòtics afectats per aquesta mesura que eliminarà el format gran són set, però hi ha quatre medicaments més d'aquesta família que tindran una nova versió més petita:
- Amoxicil·lina: d'aquest antibiòtic utilitzat sobretot per tractar infeccions respiratòries, es retiraran les capses de 1000 mg, 750 mg, 500 mg i 250 mg que contenen 30 unitats de pastilles. Tindrà un nou format petit de 20 unitats de 250 mg.
- Fenoximetilpenicil·lina: s'utilitza per a infeccions de gola causades per bacteris. Es retiren les capses de 40 unitats de 500 mg i s'incorporarà un nou format de 160 mL.
- Cloxacil·lina: medicament dirigit a combatre bacteris com els estafilococs i que s’utilitza en infeccions de la pells. D'aquest antibiòtic s'eliminaran les capses de 40 unitats de 500 mg.
- Amoxicil·lina / àcid clavulànic: d'aquest medicament que prescriu en infeccions respiratòries més complexes es retiraran les capses de 875/125 mg, 500/125 mg, 250/62,5 mg i 100/12,5 mg/mL que compten amb 40 pastilles. D'aquest medicament també es farà dos formats nous, un de 500/125 mg i un altre de 250/62,5 mg, amb 20 unitats cadascun.
- Cefuroxima: per tractar infeccions respiratòries, urinàries i d’oïda. Es deixaran de vendre els formats de 500 i 250 mg, que actualment venen amb 20 unitats.
- Cefixima: medicament que s'utilitza en casos semblants a l'anterior. D'aquest antibiòtic s'eliminarà el format de 200 mg que inclou 21 unitats en la capsa.
- Fosfomicina: utilitzat, sobretot, per a la cistitis. Es retiraran les capses de 3 g, que venen amb 2 unitats i les de 500 mg, de 12 unitats.