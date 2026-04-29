El Parlament aprova noves ajudes als malalts d'ELA (però només als casos més extrems)

El Parlament de Catalunya ha convalidat aquest dimecres 29 d'abril, per unanimitat, el decret del Govern que desplega la llei d'atenció a l'Esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i que preveu ajuts econòmics per a les persones amb dependència extrema. La norma incorpora un complement de la Generalitat per garantir que la prestació cobreixi el cost real del servei i pot elevar l'import fins als 17.788,50 euros mensuals per beneficiari.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha defensat que el decret suposa "un abans i un després" en l'atenció a aquests pacients i ha detallat que 74 persones ja tenen reconegut el grau III+ de dependència extrema. En total, unes 120 persones han sol·licitat aquest reconeixement i el Govern calcula que fins a 200 podrien complir els requisits a Catalunya.
El sistema combina el finançament estatal, que cobreix fins a 9.859 euros mensuals, amb un complement autonòmic de fins a 4.929,5 euros. La quantia final dependrà de la intensitat del suport necessari, sigui assistència personal o ajuda a domicili, segons el programa individual d'atenció.
Un desplegament amb requisits estrictes
Per accedir al grau III+ cal acreditar estats mèdics molt severs com la necessitat de ventilació durant més de vuit hores diàries, aspiracions constants de secrecions o immobilitat al tren superior. L'executiu ha fixat un màxim de tres mesos per resoldre les sol·licituds i preveu destinar-hi uns 20 milions d'euros aquest 2026. A més, el decret introdueix un règim ampliat de compatibilitats entre prestacions, amb l'objectiu de facilitar l'accés als recursos i evitar que el nivell de renda sigui una barrera per a les famílies.
Malgrat el suport unànime a la convalidació, el ple ha rebutjat tramitar el decret com a projecte de llei, com demanava Junts, fet que ha impedit obrir la porta a modificacions parlamentàries. Diversos grups han coincidit a assenyalar que la mesura arriba tard i és incompleta. Des de Junts i ERC s'han apuntat problemes en els terminis i dificultats burocràtiques, mentre que altres formacions han advertit que els recursos encara poden ser insuficients per cobrir totes les necessitats reals.
"Un primer pas" per als afectats
Des de les entitats i els mateixos pacients la valoració és positiva, però prudent. El malalt d'ELA Siscu Morell ha considerat que es tracta d'un avenç, però ha recordat que només beneficia una minoria en fase molt avançada de la malaltia. En la mateixa línia, des de l'associació ASEM Catalunya han denunciat que altres malalties neuromusculars amb nivells similars de dependència queden fora del sistema. El decret, en definitiva, obre una nova etapa en l'atenció a la dependència extrema a Catalunya, però deixa oberts debats clau sobre l'abast, la rapidesa i la universalitat del model.