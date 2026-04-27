Junts confirma que votarà en contra del decret d'habitatge al Congrés

Junts votarà en contra del decret de pròrroga de lloguers que es debatrà aquest dimarts al Congrés, segons ha avançat El País i ha confirmat l'ACN. La setmana passada els de Carles Puigdemont van plantejar una desgravació a les hipoteques i lloguers per "donar aire a la classe mitjana" i van assegurar que el govern espanyol tenia la possibilitat de retirar el reial decret ii estudiar alternatives. Les fonts consultades recorden que el decret que va al ple no es pot modificar i que d'aquesta manera no l'avalaran. "Les nostres polítiques d'habitatge les hem deixat clares", apunten. El posicionament de Junts arriba poques hores després que Sumar hagi dit que veu "viable" arribar a un acord amb el grup de Míriam Nogueras. En unes declaracions aquest dimarts, el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, ha assegurat que Junts planteja "algunes mesures fiscals i matisacions" que són "acceptables" i que es podria arribar a un pacte si hi ha "voluntat suficient".