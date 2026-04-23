Salut sancionarà alguns dels centres que van tractar el nadó maltractat: «El sistema ha fallat»

El departament de Salut està valorant les sancions i mesures correctores que aplicarà a alguns dels centres sanitaris que van tractar el nadó maltractat a Barcelona, els pares del qual estan en presó preventiva. Ho ha avançat El Periódico i ho han confirmat a l’ACN fonts del departament.
El nadó va passar per l’Hospital del Mar, el CAP Roger de Flor, l’Hospital Sant Joan de Déu i Sant Pau. Aquest últim hospital el va visitar dues vegades. No obstant això, va ser l’Hospital Vall d’Hebron el que va activar finalment el protocol contra maltractaments infantils el passat 16 de març en detectar greus lesions en el nadó i suposades agressions sexuals.
Salut va iniciar una investigació per analitzar la informació del cas i les diferents visites a centres sanitaris. Els motius de les visites del menor van ser diversos i de diferent consideració. El nadó va estar un mes ingressat a Vall d’Hebron, els primers dies a l’UCI, i ara està amb una família d’acollida, sempre sota tutela de la Generalitat.
La investigació apunta a una fallada sistèmica en la detecció precoç del cas. "El sistema ha fallat en diferents aspectes. D'entrada, va haver-hi una discriminació positiva perquè la mare era sanitària", reconeix a El Periódico Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària de la conselleria de Salut. Segons el departament, el protocol de violència infantil s’hauria d’haver activat ja el 7 de març a Sant Joan de Déu, quan el menor presentava febrícula, hematomes als genitals i taquicàrdia, tot i que no es van practicar proves com radiografies que haurien pogut revelar fractures costals. Aquell dia, el nadó va ser atès i donat d’alta sense sospites.
Les alarmes no es van activar fins al 16 de març, en una segona visita a Sant Pau, quan les lesions ja eren greus i evidents, fet que va motivar la derivació a l’Hospital Vall d'Hebron, centre amb unitat especialitzada en maltractament infantil. Per aquests motius, l’Hospital de Sant Pau serà amb tota probabilitat el principal afectat per la sanció, mentre que el departament de Salut estudia si també multarà l’Hospital Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor. En canvi, l’Hospital del Mar quedaria, en principi, fora d’aquestes mesures.
Segons ha avançat El Periódico, la conselleria considera que en les primeres atencions mèdiques no es van activar les sospites, en part perquè la mare del menor era professional sanitària.