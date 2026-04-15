El nadó maltractat pels pares surt de l'hospital per anar amb una família d'acollida

El nadó presumptament maltractat i abusat sexualment pels pares ha sortit aquest dimecres de l'Hospital Vall d'Hebron, on feia un mes que estava ingressat -els primers dies a l'UCI-, per anar amb una família d'acollida, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat a l'ACN l'advocada del progenitor biològic, Montse Antolino, directora del despatx Antolino Advocats.
El menor va ingressar el 16 de març derivat de l'Hospital de Sant Pau, on se li havia detectat una fractura de fèmur. Davant les sospites dels maltractaments, els pares van ingressar a la presó de forma preventiva i la Generalitat va assumir la custòdia del nen.
Presó provisional per als pares
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ratificar al maig la presó provisional sense fiança decretada per al pare i la mare del nadó maltractat a Barcelona. El magistrat titular de la secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència de Barcelona ha refermat la seva decisió inicial i manté que els progenitors del nadó maltractat no podran sortir de la presó abans de ser jutjats, desestimant així el recurs de reforma presentat contra la decisió inicial.
Els fets van tenir lloc al març, quan la Secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar l'ingrés a la presó sense fiança per a la parella que presumptament havia maltractar i agredit sexualment el seu nadó a Barcelona.
Visites a diversos centres sanitaris
L'home, de 42 anys, i la dona, de 43, estan acusats de presumptes delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual al seu fill de poc més d'un mes de vida. Els pares del nadó de poques setmanes de vida ingressat des del 16 de març a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona per greus lesions i suposades agressions sexuals, van dur l'infant a diversos centres mèdics abans de ser derivats finalment al centre hospitalari que va activar el protocol policial contra maltractaments infantils.
El Departament de Salut va iniciar una investigació per analitzar la informació, des del naixement del nadó, de les visites a diferents centres assistencials de la ciutat de Barcelona. I van descobrir que els motius de les visites del menor van ser diversos i de diferent consideració. El Periódico va concretar que les visites, en dies anteriors, van ser al CAP del domicili familiar, a l'Hospital del Mar, a l'Hospital Sant Joan de Déu, especialitzat en pediatria, i dues vegades a l'Hospital Sant Pau. En una d’aquestes consultes a Sant Pau, el 16 de març, els professionals assistencials van activar el protocol de maltractament infantil i van derivar al nadó al Vall d’Hebron, centre de referència en aquests casos.