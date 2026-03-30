El TSJC ratifica la presó provisional per als pares del nadó maltractat a Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat la presó provisional sense fiança decretada per al pare i la mare del nadó maltractat a Barcelona. El magistrat titular de la secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència de Barcelona ha refermat la seva decisió inicial i manté que els progenitors del nadó maltractat no podran sortir de la presó abans de ser jutjats, desestimant així el recurs de reforma presentat contra la decisió inicial. Se'ls acusa dels presumptes delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual.\r\n