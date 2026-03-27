Els pares del nadó maltractat van dur-lo a diversos centres sanitaris abans que el derivessin a Vall d'Hebron

Els pares del nadó de poques setmanes de vida ingressat des del 16 de març a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona per greus lesions i suposades agressions sexuals, van dur l'infant a diversos centres mèdics abans de ser derivats finalment al centre hospitalari que va activar el protocol policial contra maltractaments infantils.
El Departament de Salut ha iniciat una investigació per analitzar la informació, des del seu naixement, de les visites a diferents centres assistencials de la ciutat de Barcelona. Els motius de les visites del menor van ser diversos i de diferent consideració.
El Periódico ha concretat que les visites, en dies anteriors, van ser al CAP del domicili familiar, a l'Hospital del Mar, a l'Hospital Sant Joan de Déu, especialitzat en pediatria, i dues vegades a l'Hospital Sant Pau. En una d’aquestes consultes a Sant Pau, el 16 de març, els professionals assistencials van activar el protocol de maltractament infantil i van derivar al nadó al Vall d’Hebron, centre de referència en aquests casos.
En tenir-ne coneixement, la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància (DGPPIA) va activar el Servei d'Atenció Urgent als Maltractaments de la Infància i l'Adolescència (SAUM) i el protocol d’actuació davant de possibles casos de maltractaments en la infància i l’adolescència, que per casos com aquest preveu la retirada immediata de la tutela als pares de l’infant. Des d’aleshores, el nadó es troba sota la protecció de la Generalitat. Els fets estan sota investigació judicial i els pares estan empresonats.
El nadó de sis setmanes sobreviurà
Segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio aquest dimecres, el nadó, que està ingressat a l’UCI de nounats de l’Hospital Vall d’Hebron, "sobreviurà", però és molt probable que li quedin seqüeles.
Pané ha reconegut que aquest cas és “inimaginable” i que “no va donar crèdit” quan va saber que la mare treballava al sector sanitari. “Crec que és infermera”, ha explicat. Amb tot, ha demanat temps per veure com evoluciona el nadó i ha subratllat que està sent tractat per diversos especialistes.
Les declaracions de la consellera arriben després que la Secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona acordés divendres passat l'ingrés a la presó sense fiança per a una parella per presumptament maltractar i agredir sexualment el seu nadó a Barcelona.