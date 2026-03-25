El nadó de sis setmanes maltractat pels pares a Barcelona sobreviurà, però amb seqüeles

El nadó de sis setmanes que està ingressat a l’UCI de nounats de l’Hospital Vall d’Hebron per pressumptes agressions físiques i sexuals dels pares "sobreviurà", però és molt probable que li quedin seqüeles. Ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio aquest dimecres en què ha defensat que el sistema ha funcionat, perquè els protocols es van activar de seguida a la vista de les lesions que presentava el petit.
Pané ha reconegut que aquest cas és “inimaginable” i que “no va donar crèdit” quan va saber que la mare treballava al sector sanitari. “Crec que és infermera”, ha explicat. Amb tot, ha demanat temps per veure com evoluciona el nadó i ha subratllat que està sent tractat per diversos especialistes.
Les declaracions de la consellera arriben després que la Secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona acordés divendres passat l'ingrés a la presó sense fiança per a una parella per presumptament maltractar i agredir sexualment el seu nadó a Barcelona.
En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va informar que s'acusa l'home, de 42 anys, i la dona, de 43, de presumptes delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual al seu fill de poc més d'un mes de vida. Els Mossos d'Esquadra els van detenir a Barcelona dimecres passat, i l'Oficina d'Atenció al Menor (OAM) s'ha fet càrrec de la investigació, mentre que el nadó es troba sota tutela de la Direcció General de prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència (DGPPIA).