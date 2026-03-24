El curs escolar començarà el 8 de setembre els pròxims tres anys

Ja hi ha data per a l'inici del curs escolar dels pròxims tres anys: el 8 de setembre. Així ho ha acordat aquest dimarts a la tarda per majoria absoluta el Consell d'Educació de Catalunya. Segons ha anunciat el Departament d'Educació, els cursos 2026-27, 2027-28 i 2028-29 començaran el dia 8 de setembre. El Consell ha acceptat així la data que va proposar el mateix Departament. La consellera Esther Niubó ha recordat en un comunicat que es tracta d'una proposta que va defensar des del primer moment perquè "dota de previsió i estabilitat el sistema educatiu català".
Si bé aquest any el 8 de setembre només van tornar a l'escola els cursos d'infantil, primària i ESO, a partir d'aquest 2026 també tornaran a les aules aquest mateix dia els estudiants de Batxillerat. Es tracta d'una demanda que Educació va plantejar aquest passat gener amb l'objectiu de donar "el màxim marge de previsió i estabilitat a la comunitat educativa", i que ara el Consell ha aprovat perquè els alumnes tinguin "prou temps" per preparar les proves d'accés a la universitat.
Enmig del conflicte amb els sindicats, cal recordar que quan des de la conselleria es va fer la proposta, USTEC es va pronunciar dient que no ho veia factible perquè no dona temps a preparar el curs. Així, demanaven que el curs comencés després de l'11 de setembre. “Aquests ensenyaments necessiten temps real de preparació de tallers, proves, matriculacions, entrevistes; i avançar l’inici empitjora la qualitat educativa”, afegien. Segons Niubó, però, es tracta d'una proposta "equilibrada" que es va decidir "pensant en els docents, els equips directius, l'alumnat i les famílies".
D'altra banda, el Consell també ha avalat altres mesures proposades com que els instituts-escola tinguin almenys tres tardes lectives a la setmana o que no s'elimini la sisena hora en els centres de màxima complexitat que ja la tenen implementada.
La notícia arriba dos dies abans que el Govern es reuneixi amb USTEC, Aspepc, CGT i la Intersindical, els promotors de la vaga de la setmana passada, per parlar de les condicions dels docents. Després de cinc dies de mobilitzacions territorialitzades, la manifestació massiva a Barcelona de divendres va obrir la porta que el Govern s'assegui a parlar amb tots els sindicats -també CCOO i UGT- per "continuar treballant amb la mà estesa amb tots els representants dels treballadors".