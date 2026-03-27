Collboni aprova el nou Museu Thyssen al passeig de Gràcia amb el suport de la dreta

El ple de Barcelona ha aprovat de forma provisional una modificació del planejament urbanístic per ampliar el Palau Marcet, antiga seu del cinema Comèdia, per allotjar el Museu Carmen Thyssen. El tràmit ha tirat endavant amb els vots a favor del PSC, Junts, PP i Vox, mentre que BComú i ERC s'han posicionat en contra. L'expedient s'enviarà ara a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona de la Generalitat per a l'aprovació definitiva. La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, ja va admetre en el debat en comissió fa uns dies que al llarg de la tramitació hi havia hagut "discrepàncies" i un debat "intens" però el govern defensa que tot plegat ha permès als promotors millorar la proposta inicial.
El pla fixa ara que els usos complementaris de l'equipament representaran aproximadament el 16% de la superfície total, per sota del 25% que permet la normativa urbanística, amb l’objectiu de garantir el caràcter principalment museístic i cultural del projecte. Alhora, la intervenció patrimonial es fonamenta en la preservació del Palau Marcet com a edifici catalogat de nivell B, garantint la conservació del seu volum original, de totes les façanes a carrer, dels laterals i de les cobertes històriques. A més, el pla estableix la necessitat de restituir la composició històrica de la façana del xamfrà d’acord amb la documentació patrimonial.
Concretament, aquest divendres el ple ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per a la "regulació de l'equipament del futur Museu Carmen Thyssen situat al passeig de Gràcia núm. 13 i modificació de l'element núm. 154 del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona". Tot plegat després de resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública després que la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament aprovés el juliol del 2025 de forma inicial una modificació i ampliació de l'antic Comèdia.
El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha assenyalat al plenari d'aquest divendres que els criteris definits en la proposta de modificació han estat valorats positivament també pels serveis de patrimoni de la Generalitat. També ha recordat que la limitació dels usos complementaris vol assegurar "al màxim possible" els usos culturals de l'edifici. Marcé també ha defensat "l'estratègia" que suposa que Barcelona compti amb un museu com el Thyssen.
Oposició dividida
Junts ha tret pit de les "millores" que s'han assolit després de les negociacions i els dubtes "legítims" de veïns i altres sectors implicats. El document final, ha dit, és "més complet". Damià Calvet ha apuntat que és una "oportunitat única" perquè Barcelona s'enforteixi com a "capital cultural", genera ocupació qualificada i recupera "totalment" un edifici patrimonial com és el Palau Marcet.
La regidora Sonia Devesa, del PP, ha expressat el vot a favor perquè creuen que el projecte tindrà un impacte positiu. "Representa una oportunitat per ampliar l'oferta museística i tenir projecció internacional", ha dit. Des de Vox, el regidor Senderos ha argumentat que Barcelona necessita projectes com el museu Thyssen.
Pau Gonzàlez, de BComú, ha explicat el vot contrari dels Comuns perquè és un pla "per beneficiar una parcel·la, un projecte i un fons d'inversió". Gonzàlez ha dit que l'administració no rep contraprestacions positives i ha advertit altre cop del "risc" que el promotor compleixi, ja que "no hi ha cap compromís". A més a més, ha remarcat que la zona de Passeig de Gràcia ja està "massificada" i creu que cal gestionar-ho i corregir els desequilibris.
Al seu torn, la regidora republicana Eva Baró ha insistit que el seu vot no és en contra d'un museu o de l'art i la cultura ni tampoc del Thyssen. "El problema és com es fa, on es fa i a quin preu urbanístic i patrimonial es fa", ha apuntat. Malgrat els canvis, creu que el problema de fons segueix "intacte" i s'altera el volum i paisatge urbà d'una cantonada "icònica" de la ciutat. ERC també qüestiona que hi hagi bars o restaurants ocupant "dues de les quatre plantes".
Carmen Thyssen: "A poc a poc va avançant aquest projecte personal"
Carmen Thyssen ha assegurat que és "un gran orgull comprovar com, a poc a poc, va avançant aquest projecte personal", en el qual hi ha dipositat "tanta il·lusió i esforç". Ha recordat que és una idea que tenia des de feia anys i ha manifestat que cada vegada està més a prop que el museu obri les portes: "Serà el dia en què tots puguin gaudir d'una singular col·lecció que m'ha portat tant temps i dedicació reunir. Serà una gran oportunitat per gaudir a Barcelona, a la meva ciutat, de l'art català i, sobretot, un període tan emblemàtic com el modernisme". Ha desgranat que la col·lecció conviurà amb "innovadores propostes locals i exposicions internacionals d'alt nivell".
Per la seva part, Joan Manuel Sevillano, Managing Director de la divisió cultural de Stoneweg, ha destacat que estan "realment satisfets per aquest gran pas que s’ha fet avui gràcies a la confiança dipositada en el projecte pels diferents grups municipals". Ha assenyalat que fa molt de temps que hi treballen i amb aquesta fita estan "una mica més a prop de convertir en realitat el Museu Carmen Thyssen Barcelona". Jaume Sabater, CEO i cofundador de Stoneweg, ha afegit que és una gran alegria comprovar com l’aposta de Stoneweg per la cultura com a inversió d’impacte en la societat continua avançant. "I el Museu Carmen Thyssen Barcelona és, sens dubte, un dels grans projectes que ens impulsen en aquesta direcció", ha dit.
Des d'OUA Group també han celebrat aquesta fita, que "només fa que confirmar la feina feta i compartida durant tots aquests mesos amb tots els equips de l’ajuntament". Així mateix, han assegurat que "encara queda molta feina per fer, i molt detall per acabar de perfilar i acordar entre tots plegats". També ho han celebrat des de Casper Mueller Kneer Architects (CMK): “Estem orgullosos de formar part d'aquest increïble projecte".