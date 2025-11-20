El futur Museu Carmen Thyssen Barcelona pren forma amb la seva primera intervenció artística

L’antic Cinema Comèdia ha viscut aquest dijous 20 de novembre una transformació insòlita. L’espai, que es convertirà en la seu del futur Museu Carmen Thyssen Barcelona, ha acollit la seva primera gran intervenció artística efímera: una acció col·lectiva en què més de 90 estudiants de les principals escoles d’art i disseny del país van intervenir les 500 butaques de la sala, convertint-les en peces úniques.
Els estudiants, treballant simultàniament en un procés obert i visible, van utilitzar tècniques variades i recursos aportats pels col·laboradors del projecte. Segons va destacar l’organització, el que estan creant aquests joves serà la primera obra del museu, i d’entre totes les intervencions es triarà una butaca per escola, que passarà a formar part de la futura col·lecció inaugural. Aquesta selecció simbolitzarà l’inici del diàleg entre el museu i les noves generacions creatives.
El suport al talent emergent
La baronessa Carmen Thyssen i la seva filla, Carmen Cervera, han presidit l’acte, recorrent l’espai i conversant amb els estudiants. Han observat de prop les intervencions i s'han interessat pels processos de treball. Totes dues han subratllat la importància d’impulsar noves generacions creatives: “Donem suport a l’art nou i sobretot a les generacions que estan començant”, ha dit Thyssen durant la visita.
En el seu breu parlament, ha afegit: “Això és el començament. Serà un dels millors museus de Barcelona. Comprenem a tots els estudiants que esteu aquí. Espero que sigueu grans artistes.” La seva intervenció va reforçar el caràcter simbòlic de la jornada, concebuda com un primer pas en la construcció d’un espai cultural que pretén ser obert, viu i en constant diàleg.
Tot i que alguns assistents li han preguntat pel seu cognom i el títol de baronessa, ha esquivat la qüestió. Segons ha afirmat, “no era el moment de comentar això; l’important és el museu”. L’organització també ha intervingut per mantenir el focus en l’acte cultural i en els estudiants, que eren els protagonistes de la jornada. El museu es troba encara en fase de projecte, però la previsió actual és que obri portes el 2028, un horitzó temporal que va ser reiterat durant la visita per diversos responsables del futur equip.
Diversitat de disciplines i diàleg creatiu
L’esdeveniment ha reunit figures de primer nivell que han oferit consells i converses als estudiants: Guillermo Lorca, Jordi Labanda, Carme Ruscalleda, Raül Balam, Pablo Erroz, TVBoy, Javier Mariscal, Samuel Salcedo, Julio Bocca i Judit Mascó, entre d’altres. La seva presència ha generat un ambient de trobada intergeneracional en què creadors emergents i consagrats han pogut intercanviar impressions sobre les obres que anaven prenent forma.
La model i presentadora Judit Mascó ha destacat la riquesa de la iniciativa: “És molt bonic que s’hagin unit totes aquestes disciplines per fer art. A més, donar una nova vida al cinema, que és un edifici tan maco, és una molt bona idea.” Per a molts estudiants, el contacte amb aquests referents va ser una oportunitat per rebre orientació directa i reforçar la confiança en els seus projectes. La presència dels artistes convidats també ha fet evident la dimensió internacional del projecte i la voluntat del futur museu d’esdevenir un espai de trobada creativa plural i transversal.
La primera obra del futur museu
Tot i el seu caràcter efímer, aquesta primera intervenció queda marcada com la primera obra creada mai per al Museu Carmen Thyssen Barcelona, una actuació que representa simbòlicament l’inici d’un espai dedicat al diàleg, la creació i la innovació artística. La jornada va permetre, a més, donar nova vida a un edifici emblemàtic del centre de Barcelona i obrir-lo, per primer cop, com a espai creatiu vinculat al nou museu. Aquest primer pas confirma la voluntat del projecte de connectar amb el teixit artístic de la ciutat i d’incorporar-hi la mirada de les noves generacions, que ja formen part del relat fundacional del futur centre cultural.