Julio Iglesias, acusat d'agredir sexualment dues extreballadores de les seves mansions

Dues dones que havien treballat a les mansions de Julio Iglesias han denunciat haver patit agressions sexuals del cantant. Els fets haurien succeït el 2021 -quan la denunciant més jove tenia 22 anys- a les mansions del músic al Carib i la República Dominicana. Una treballava al servei domèstic i l'altra com a fisioterapeuta, i ambdós han explicat el seu testimoni a eldiario.es i Univision. Julio Iglesias i el seu entorn no han comunicat res al respecte ni han volgut donar el seu testimoni en el reportatge.
Segons explica la treballadora del servei domèstic, va ser pressionada repetidament per Iglesias a mantenir relacions sexuals amb penetració -rebent bufetades, vexacions físiques i verbals. Així mateix, i segons comparteix la dona que treballava com a fisioterapeuta, a banda dels tocaments, eren insultades i humiliades durant la jornada laboral. Parlen de l'ambient de treball com un espai de "control i assetjament continu", si no acceptaven les demandes sexuals d'Iglesias, eren de nou insultades pel músic.
Una de les treballadores relata que quan acabava la seva jornada laboral, Iglesias l'acostumava a fer anar a la seva habitació i allà la penetrava analment i vaginalment. A més, explica que una altra treballadora amb més estatus havia arribat a estar a la mateixa habitació mentre Iglesias agredia sexualment alguna treballadora. De fet, les "encarregades de la casa" -a la pràctica les treballadores amb més estatus- tenien consciència de les agressions continuades. Una altra treballadora revela que Iglesias li feia petons o li tocava els pits sense el seu consentiment en situacions quotidianes, com per exemple mentre estaven a la platja.
Les treballadores també relaten que no firmaven cap contracte laboral en entrar a treballar a les mansions, i eren obligades a fer jornades laborals de més deu d'hores, podent-se allargar fins a les setze. D'altra banda, sovint no tenien períodes de lliurança fins al cap de tres mesos. Al reportatge s'explica que el procés de selecció de personal buscava dones d'entre 25 i 35 anys i a les sol·licitants se'ls demanava enviar fotografies de la cara i el cos sencer.
La investigació d'eldiario.es i Univisión s'ha allargat durant tres anys i ha comptat amb el testimoni de quinze extreballadors de les mansions de Julio Iglesia així com converses de Whatsapp, informes mèdics, visats i altres documents.