Julio Iglesias trenca el silenci i nega les acusacions: «Mai havia sentit tanta maldat»

Julio Iglesias ha trencat el silenci que mantenia des que elDiario.es va donar veu a dos testimonis d'extreballadores del cantant que relataven haver patit agressions sexuals i que interposaven una denúncia davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional per agressions sexuals i abusos laborals. A l'hora d'explicar el succeït davant un jutge ho faran com a testimonis protegits; per ara el cas es troba en fase processal. Les dues presumptes víctimes treballaven en una mansió del cantant madrileny al Carib i han engegat tot el procés penal de bracet de l'organització Women's Link Worldwide.
Després de dies de silenci, Julio Iglesias ha compartit un comunicat a través de les seves xarxes socials en el qual expressa que "mai havia sentit tanta maldat" i nega totes les acusacions relacionades amb l'abús, la coacció o la falta de respecte a "cap dona".
En l'escrit afirma que les "acusacions són absolutament falses", que li generen una "gran tristesa" i que anirà fins al final per explicar la veritat: "Encara tinc forces perquè la gent conegui tota la veritat i defensar la meva dignitat davant un greuge tan greu", diu. I deixa dedica l'última part del comunicat a agrair les "tantes persones" que li han enviat missatges d'"estima i lleialtat".
El cas avança
Una investigació de tres anys d'elDiario.es i Univisión ha tret a la llum els testimonis de dues dones que havien treballat a les mansions del cantant espanyol. Els fets haurien succeït el 2021 -quan la denunciant més jove tenia 22 anys-a les mansions del músic al Carib i la República Dominicana. Una treballava al servei domèstic i l'altra com a fisioterapeuta, aquestes són qui han relatat els fets al mitjà digital, però segons elles, hi ha moltes més víctimes.
Una de les troballes de la investigació és l'obligatorietat que imposava Julio Iglesias a les seves treballadores: havien de fer-se analítiques de sang i ecografies amb la finalitat de detectar infeccions de transmissió sexual (ITS) o embarassos. "Enviava les noies al ginecòleg. Hi havia 10 o 12 noies. El ginecòleg ens ho revisava tot", explica Rebeca, una de les exempleades del cantant.
Entre els delictes dels quals s'acusa Iglesias formalment a l'Audiència Nacional hi ha el de tràfic d'éssers humans amb fins d'imposició de treball forçat i servitud, que s'hauria produït en concurs amb diversos delictes contra la llibertat, l'assetjament sexual, l'agressió sexual i un delicte de lesions. A més, l'acusen de delictes contra els drets dels treballadors. Per altra banda, el cantant madrileny ja prepara la seva defensa amb l'exmagistrat José Antonio Choclán, el lletrat de Víctor de Aldama.