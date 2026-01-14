Julio Iglesias obligava les treballadores a fer-se proves d'ITS i ecografies per descartar embarassos

Una investigació de tres anys d'elDiario.es ha tret a la llum com de truhan i com de senyor era Julio Iglesias. Dues dones que havien treballat a les mansions del cantant espanyol han denunciat haver patit agressions sexuals per part de Iglesias. Els fets haurien succeït el 2021 -quan la denunciant més jove tenia 22 anys- a les mansions del músic al Carib i la República Dominicana. Una treballava al servei domèstic i l'altra com a fisioterapeuta, aquestes són qui han relatat els fets al mitjà digital, però segons elles, hi ha moltes més víctimes.
"10 o 12 noies" més
Una de les troballes de la investigació és l'obligatorietat que imposava Julio Iglesias a les seves treballadores: havien de fer-se analítiques de sang i ecografies amb la finalitat de detectar infeccions de transmissió sexual (ITS) o embarassos. "Enviava les noies al ginecòleg. Hi havia 10 o 12 noies. El ginecòleg ens ho revisava tot", explica Rebeca, una de les exempleades del cantant.
Per altra banda, Carolina, una altra exempleada que ha explicat detalls del viscut, assegura que no li semblava "gens normal". Anteriorment, havia treballat per altres mansions i reconeix haver-se fet proves de VIH i de drogues, però no les que Iglesias encarregava que es fessin. Tot i això, la legislació dominicana contempla sancions per als empresaris que facin fer proves de VIH.
elDiario.es ha tingut accés a les proves de les analítiques i s'observa com en els controls se'ls revisava les ITS, i l'hepatitis B, entre moltes d'altres. Un cop tenien els resultats els encarregats de la mansió revisaven els informes, assegura una de les noies, qui detalla que escoltava converses a casa sobre els resultats.
Hospiten Bávaro, fundat a Espanya
Durant el procés d'investigació hi ha hagut dos testimonis, però pel que fa als informes sobre les malalties sexuals, s'han trobat fins a resultats de cinc treballadores diferents, els quals tenen data del juny del 2021. Aquestes revisions es duien a terme al centre privat Hospiten Bávaro -fundat a Canàries-, situat a prop de la mansió de Julio Iglesias a Punta Cana.
Tot i els esforços d'elDiario.es i Univision Noticias per aconseguir la font de Julio Iglesias i posar-se en contacte a través de diverses vies, asseguren que el cantant no ha volgut respondre a cap de les preguntes dels mitjans ni fer cap comentari.