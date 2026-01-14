Detenen un home a França per intentar matar el fill de la parella a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Gendarmeria, van detenir l'11 de gener a França un home de 35 anys investigat per una temptativa d'homicidi contra el fill menor d'edat de la seva parella. L'arrestat tenia vigent una ordre europea de detenció i entrega.
Els fets van tenir lloc el 16 d'octubre de l'any passat a la ciutat comtal i, després d'agredir greument el menor, l'home va fugir al Marroc. Posteriorment, va ser localitzat a França després que reprengués el contacte amb la parella a través de les xarxes socials, a qui va començar a assetjar. La dona va denunciar els fets i això va permetre que s'obrís una nova línia d'investigació.
Un cop es va obtenir informació sobre la possible ubicació de l'home, la Unitat dels Mossos d'Esquadra present al Centre de Cooperació Policial i Duaner del Pertús va alertar la Gendarmeria. Finalment, els agents el van localitzar i detenir l'11 de gener a la població de Tonneins, situada entre Tolosa i Bordeus.
Ara, s'han activat els mecanismes de cooperació internacional que permetran iniciar el procés d'extradició del detingut per tal que sigui jutjat a Catalunya. Els fets s'investiguen com un cas de violència de gènere, violència vicària i intent d'homicidi.