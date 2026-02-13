«És intolerable»: cop sobre la taula dels empresaris pel desgavell a Rodalies

“Intolerable i inacceptable”. Així ha definit el president del RACC, Josep Mateu, el desgavell de Rodalies. Ho ha dit en l’acte de presentació de la Comissió per a la Garantia d’una Mobilitat Quotidiana Fiable i Eficient a Catalunya, que s’ha fet a la seu de Foment del Treball. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha assenyalat que la comissió presentarà les seves conclusions l’octubre del 2026.
La comissió analitzarà de manera integral el sistema de mobilitat a Catalunya per identificar les disfuncions operatives i formularà propostes per una mobilitat fiable. Examinarà també les causes estructurals de les actuals deficiències del servei, estudiarà els dèficits acumulats i les necessitats futures i analitzarà els recursos necessaris de les infraestructures per assolir una planificació eficient.
Al costat de Sánchez Llibre i de Mateu, hi eren la directora d’Estudis d’Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alícia Casart; el degà del Col·legi d’Economistes, Carles Puig de Travy; el degà del Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Pere Calvet; el director general del Col·legi de Enginyers Industrials, Pere Homs; el degà del Col·legi d’Agents Comercials, Ricard Penas; el vicepresident de Foment, Lluís Moreno, i d’altres membres de la comissió faran la presentació.
Josep Mateu, del RACC, ha subratllat les hores de treball perdudes, “però també les de lleure perdudes”. Mateu ha afirmat que les administracions públiques no han donat fins ara les respostes adequades a la mobilitat i ha sostingut que “aquests problemes no es resolen amb dimissions ni amb promeses de pressupostos”. La comissió, ha dit, abordarà el problema de manera “seriosa i professional”.
El president del RACC ha reclamat, en nom de la seva entitat, el “traspàs complet” de la gestió de Rodalies, tant el servei ferroviari com amb les vies d’alta capacitat, com s’ha fet al País Basc i Navarra. “S’ha de tenir el coratge polític per abordar el problema”, ha dit Mateu, qui ha demanat que sigui Ferrocarrils de la Generalitat qui assumeixi la totalitat de la gestió de les vies.
Carles Puig de Travy s’ha referit a la mobilitat com una “palanca estratègica” per al creixement econòmic i la cohesió de Catalunya. “Necessitem una reflexió estratègica per saber quin model de mobilitat ens cal perquè és un dels objectius clau per al desenvolupament d’un país. El model productiu depèn absolutament d’una mobilitat fiable”.
Lluís Moreno, vicepresident de Foment, ha explicat que Foment, el RACC i la Cambra de Comerç han estat els pioners de la comissió i ha anunciat que volen fer comparèixer a la comissió els responsables polítics i els agents econòmics i socials representatius dels sectors més afectats, també de grans empreses especialment afectades, com la Seat. Moreno també ha subratllat que la comissió està oberta a la incorporació de més entitats econòmiques i empresarials.