El Congrés estudiarà la regulació de l'ús del burca i el nicab en espais públics

El Congrés ha aprovat aquest dijous la creació d'una subcomissió destinada a estudiar i proposar mesures per regular l'ús de peces que cobreixin el rostre en l'espai públic, com el burca i el nicab. L'organisme haurà d'analitzar l'impacte social, jurídic i en matèria de drets fonamentals d'aquestes mesures de la mà d'experts. La iniciativa ha tirat endavant després d'obtenir 303 vots a favor del PP, el PSOE, Vox i Junts; 31 en contra (Sumar) i 14 abstencions (EH Bildu i ERC). El debat sorgeix de les diferents propostes legislatives presentades en els darrers anys sobre el vel integral i la seva presència en l’àmbit públic.\r\n