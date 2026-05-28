Fernández Díaz es fa l'orni i assegura que va conèixer l'espionatge a Bárcenas per la premsa

L'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz ha assegurat que no tenia coneixement sobre "l'operació Kitchen", la presumpta trama parapolicial orquestrada pel seu ministeri per espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas arran del "cas Gürtel". En la seva declaració davant l'Audiència Nacional (AN) aquest dijous, Fernández Díaz ha dit que "ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas" i que va conèixer l'operació a través de la premsa.
Així, l'exministre ha negat els missatges que el seu exnúmero dos, Francisco Martínez, va protocol·litzar i aportar a la causa, que acreditarien l'espionatge a Bárcenas per part de la cúpula d'Interior. "No els reconec. Jo entre el 2013 i el 2015 no sabia res de tot això", ha reblat. Fernández Díaz ha insistit que ningú del partit li va transmetre cap "inquietud o interès particular" respecte a Bárcenas, amb qui diu que no ha tingut mai "cap relació especial". Així, l'exministre ha explicat que va tenir coneixement sobre la presumpta operació policial per la premsa, a finals de 2015.
Preguntat per si va parlar d'aquesta operació amb el seu número dos, que ha declarat just abans que ell, l'exministre ho ha negat. "No podia interessar-me per una cosa que no sabia que existia. Entre 2013 i 2015 jo no sabia res d'aquesta operació, per tant, no podia parlar d'una cosa que desconeixia", ha reiterat. En la mateixa línia, ha dit que no va parlar d'aquest operatiu amb l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy o amb comandaments de la Policia Nacional com l'exdirector general operatiu (DAO) Eugenio Pino. "No vaig parlar amb ningú d'això, ni amb gent que estava per sobre ni per sota", ha remarcat.
Nega els missatges del seu número dos
Durant l'interrogatori, l'exministre també ha negat uns missatges que Martínez va protocol·litzar i aportar a la causa i que acreditarien el bolcat de documents per part de la cúpula d'Interior a Bárcenas. "L'operació s'ha fet amb èxit. S'ha bolcat tot" li hauria dit Fernández al seu número dos. L'exministre no ha reconegut els missatges i ha ratificat que entre 2013 i 2015 "no sabia res" de l'operació. Així, ha argumentat que, en cas de ser certs, "no tindria lògica" que un ministre – en referència a ell mateix- "informés" sobre aquest bolcat al secretari d'Estat de Seguretat. "És el número dos qui informa el número u", ha apuntat.
Martínez va protocol·litzar els missatges davant un notari per certificar que el remitent era Fernández Díaz, però el perit informàtic que els va analitzar va declarar fa unes setmanes que hi havia indicis de "manipulació" i que no podia afirmar que els hagués enviat l'exministre. En la seva declaració aquest dijous, ni la defensa ni la sala han preguntat a l'exsecretari per aquesta qüestió.
Quinze anys de presó
Anticorrupció demana 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per Fernández Díaz per presumptes delictes d'encobriment, malversació i delictes contra la intimitat. Hi ha nou acusats més- entre els quals el comissari José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia (DAO), amb penes de presó que oscil·len entre 2 anys i mig i 19.