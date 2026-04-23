Rajoy ho nega tot davant el jutge de la Kitchen: «No he destruït papers i no sabia que em deien 'El barbes'»

Mariano Rajoy ha negat haver destruït papers relacionats amb la caixa B del PP davant el jutge del cas Kitchen a l'Audiència Nacional (AN). "És absolutament fals", ha reblat en referència a l'acusació de l'extresorer del partit Luis Bárcenas, que va declarar que tenia una gravació seva on se l'escoltava com triturava un paper relacionat amb la comptabilitat B.
L'expresident del govern espanyol també ha assegurat en la declaració d'aquest dijous que desconeixia que la presumpta trama es referís a ell com "El barbas" o "El asturiano". "Jo em dic Mariano Rajoy, com tothom sap, però que cadascú m'anomeni com vulgui", ha sentenciat.
Amb tot, Rajoy ha negat l'existència d'una "operació política" per robar informació sensible a Bárcenas durant el seu mandat, assegurant que el que va haver-hi va ser "una operació policial" que "es va adequar totalment a la legalitat", en al·lusió al cas Gürtel. L'objectiu d'aquesta última, ha dit, era "agafar els diners" de Bárcenas i "esbrinar qui eren els seus testaferros".
Durant la seva declaració com a testimoni en el judici del cas Kitchen, el presumpte operatiu parapolicial orquestrat pel Ministeri de l'Interior per robar informació a Bárcenas sobre dirigents del PP en l'època en què s'investigava judicialment la caixa B del partit, Rajoy ha negat haver destruït papers. A més, ha argumentat que el ministre de l'Interior el 2013, Jorge Fernández Díaz, el secretari d'Estat de Seguretat d'aleshores, Francisco Martínez -tots dos acusats al judici-, i ell mateix "no formen part de les operacions policials".
Preguntat sobre si té coneixement que Bárcenas tingui informació comprometedora sobre ell, Rajoy ha dit que la seva tranquil·litat és "total i absoluta". "No crec que les tingui. Les hauria donat a conèixer, com va donar a conèixer molts altres documents", ha argumentat. En aquest sentit, ha circumscrit la seva relació amb Bárcenas en un àmbit "purament professional", declarant que mai va ser "una persona de la seva confiança".
L'expresident ha repetit la mateixa fórmula per negar que l'exgerent del PP Cristóbal Páez l'informés sobre la comptabilitat extracomptable del PP. A més, ha dit desconèixer que fos conegut pel comissari jubilat José Manuel Villarejo i altres membres de la presumpta trama s'hi referissin com "L'Asturià" o "El Barbas.
Del "Luis sigues fort" al "farem el que podrem"
Quan l'advocat de Podem, que exerceix l'acusació particular, s'ha referit al missatge "Luis, sigues fort" que va enviar a Bárcenas quen va esclatar el cas, Rajoy ha admès que l'ha tingut molt present des d'aleshores. Si bé, ha negat haver-ne enviat un altre en què deia: "Farem el que podrem".
Rajoy també ha negat que prengués mesures per minimitzar els danys per al PP arran de la investigació judicial sobre la comptabilitat PP, com també haver pressionat o intimidat Bárcenas de cara a la seva declaració judicial sobre aquest assumpte. "Això és absolutament fals", ha comentat, abans d'afirmar que desconeix si es van produir seguiments a Rosalía Iglesias, dona de l'extresorer.