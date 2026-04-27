Sáenz de Santamaría també nega tenir «cap constància» de l'operació Kitchen

L’exvicepresidenta primera del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría ha assegurat aquest dilluns durant el judici del cas Kitchen que no tenia “cap constància” de cap operatiu parapolicial per robar documentació comprometedora per al PP a l’extresorer del partit, Luis Bárcenas. Santamaría, que va ser la màxima responsable del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) entre 2013 i 2015, ha apuntat que no recorda les informacions sobre l’operació, ni tampoc si ningú de la Secretaria d’Estat de Comunicació o del Ministeri de l’Interior li hagués comunicat res. També ha afirmat que l’aleshores president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no li va preguntar mai per aquest cas.
La vicepresidenta ha respost amb monosíl·labs la majoria de les preguntes que li han fet els representants de les acusacions populars de Podem i del PSOE: "no" o "no ho recordo" han estat les seves paraules. La declaració ha anat en la línia del testimoni de dijous passat de l’expresident Rajoy, que també va negar tenir cap coneixement de l’operació i va apuntar que tot plegat va ser un operatiu legal per provar de trobar els diners que amagava Bárcenas.
Sáenz de Santamaría també ha negat que el CNI tingués cap mena de relació amb l’operació Kitchen i ha afirmat que no va participar en vigilàncies ni seguiments a Bárcenas ni la seva família entre 2013 i 2015. Ha afegit que mai va tenir coneixement de cap estratègia per part del PP o dels seus màxims responsables per defensar-se de les acusacions de Bárcenas.
El judici del cas Kitchen analitza una presumpta operació parapolicial impulsada des del Ministeri de l’Interior durant el govern de Mariano Rajoy per espiar l’extresorer del PP Luis Bárcenas i sostreure-li documentació comprometedora relacionada amb el finançament irregular del partit.
A la banqueta dels acusats hi seuen, entre d’altres, l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, el seu número dos Francisco Martínez i diversos comandaments policials, acusats de delictes com malversació, prevaricació, revelació de secrets i pertinença a organització criminal per haver utilitzat recursos públics amb finalitats presumptament partidistes.
Abans de Sáenz de Santamaría, l’exsecretari general del PP Javier Arenas ha afirmat també que “mai va tenir coneixement” de l’enregistrament d’una conversa amb l’extresorer del PP ni de cap operatiu per recuperar aquest àudio.