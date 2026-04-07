La Fiscalia s'oposa a suspendre el judici del cas Kitchen i rebutja investigar Cospedal

La Fiscalia s'ha oposat a suspendre el judici del cas Kitchen, tal com havien sol·licitat les defenses dels acusats, sota el pretext que l'Audiència Nacional és l'òrgan "competent" per a jutjar els fets i no s'ha produït cap situació d'"indefensió" per als acusats per l'extensió del secret de sumari. A més, ha rebutjat investigar a l'exsecretària general del PP i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, i al seu exmarit, l'empresari Ignacio López del Ferro, tal com havia demanat el PSOE -que exerceix l'acusació particular- en adduir que el judici "només pot afectar" aquelles persones que per als qui es va acordar l'obertura de judici oral.
En la segona sessió del judici, també enfocada en les qüestions prèvies, el representant del ministeri fiscal ha afirmat que la sala penal de l'Audiència Nacional sí que és competent per a jutjar els fets, negant així mateix que no existeixi connexió entre el cas Kitchen i el cas Tàndem -el nom de la macrocausa que involucra l'excomissari Villarejo: "Es tracta de l'òrgan objectivament competent" per enjudiciar els fets, resumeix la Fiscalia.
En relació amb la pròrroga del secret de sumari, també sol·licitada per les defenses, el fiscal ha dit que "no es produeix indefensió si les diligències de recerca s'han pogut practicar una vegada que s'alça el secret de sumari". Així doncs, nega que els acusats hagin sofert "cap perjudici real i efectiu" al dret de defensa: "No es causa cap indefensió, no es produeix cap indefensió a l'investigat si aquest ha pogut preparar el seu defensa i exercir-la sense limitació", ha afegit el fiscal.
La Fiscalia també admet els àudios de Villarejo
Durant la primera sessió del judici també es va sol·licitar impugnar els àudios vinculats a Villarejo. En aquesta línia, però, el ministeri fiscal assegura que constitueixen "una prova plenament vàlida" perquè no es van obtenir "amb vulneració de cap dret fonamental". També apunta que "no es pot exigir" a aquests arxius "les mateixes garanties que als arxius obtinguts en els bolcats" en aquells casos en els quals s'acorden intervencions telefòniques.
La Fiscalia també ha rebatut un altre dels arguments esgrimits per les defenses, que van qüestionar la veracitat d'aquests arxius i la seva possible manipulació. "Que aquests arxius siguin còpies o no, que s'hagin editat o no, no és una qüestió que afecti els drets fonamentals. És una qüestió que afectarà la fiabilitat que ofereixi aquest material probatori, però, per descomptat, no és prova nul·la", ha indicat el ministeri fiscal. Amb aquests arguments a la mà, doncs, la Fiscalia s'oposa a suspendre el judici, tal com havien sol·licitat les defenses, i també s'oposa a investigar Cospedal, com havia reclamat el PSOE, que exerceix d'acusació particular.