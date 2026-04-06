Villarejo confia en l'absolució del cas Kitchen: «Era un humil agent que feia treballs d'intel·ligència»

L'excomissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo s'ha mostrat confiat a quedar absolt del cas Kitchen, la presumpta operació d'espionatge que hauria organitzat la cúpula d'Interior del PP contra l'extresorer del partit Luís Bárcenas en el marc de la trama Gürtel. A les portes de l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), on aquest dilluns ha començat el judici, el comissari ha assegurat que "el tribunal s'està adonant que gairebé tot és fum" i ha negat relacions amb el PP.
De fet, Villarejo s'ha definit com un "humil agent d'intel·ligència" que tothom ha fet servir "com a perxa" perquè li "caiguessin totes les acusacions". Sigui com sigui, la Fiscalia li reclama 19 anys de presó com a presumpte executor de la trama.
Villarejo ha assegurat que enfronta el judici "amb entusiasme" i que confia que la veritat prevalgui. Preguntat per si té por de tornar a entrar a la presó, el comissari ha dit que no, però que si ho fa, té clar que serà per "no sortir-ne". "Com han vist que no callo, és normal que aquest cop els surti bé la jugada", ha apuntat.
L'excomissari és un dels acusats del cas Kitchen, la presumpta trama d'espionatge que hauria orquestrat l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i la seva mà dreta, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez Vázquez, per sostraure informació compromesa del PP i els seus dirigents a Bárcenas. Ara que ja ha arrencat, el judici s'allargarà fins al 30 de juny.
Què s'investiga en el cas Kitchen?
El tribunal haurà de determinar si es va utilitzar les estructures estatals per perjudicar rivals polítics, en aquest cas, Bárcenas, defensar interessos personals i de partit, i torpedinar la investigació sobre el finançament il·legal del PP. Concretament, l'acusació assenyala que la cúpula del Ministeri d'Interior i la policia espanyola va orquestrar una operació d'espionatge contra l'extresorer del PP, pagat amb fons reservats, per robar documentació incriminatòria contra dirigents del PP en el marc de la trama Gürtel, que va acabar confirmant la comptabilitat B del partit i condemnant Bárcenas a 29 anys de presó.
La policia patriòtica també hi està implicada. Qui s'enfronta a una pena més elevada és el comissari Villarejo, amb 19 anys de presó. La Fiscalia també demana 15 anys de presó per Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional; 15 més pel comissari Andrés Gómez, vinculat a María Dolores de Cospedal, exsecretària general del PP. Altres policies també s'enfronten a penes de presó, però menors. Marcelino Martín Blas, un altre dels protagonistes de la guerra bruta de l'Estat, s'enfronta en aquest cas a dos anys i mig de presó. Els acusats són, pràcticament tots, els mateixos noms de l'operació Catalunya contra l'independentisme.