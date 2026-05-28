28 de maig de 2026

Política

La Zona Franca confia a preservar la «pluralitat» després del canvi de majories pactada entre el PSC i ERC

Fins ara en mans de l'Estat, el nou plenari ha d'estar format per un 45% de l'Estat, un 40% de la Generalitat i el 15% de l'Ajuntament de Barcelona

  Blanca Sorigué i Pere Navarro, aquest dijous.

Publicat el 28 de maig de 2026 a les 14:30
Actualitzat el 28 de maig de 2026 a les 14:31

El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha explicat aquest dijous que es modificaran els estatuts de l’ens per complir amb els acords del Govern amb ERC, que estableixen una majoria catalana en el seu òrgan rector, però que confia a mantenir la “pluralitat” amb què funciona. Navarro ha assegurat que la majoria de decisions del plenari es prenen per unanimitat.

El Consorci depèn actualment de l’Estat i és el consell de ministres el que nomena el seu màxim responsable. En el plenari, però, hi són totes les formacions parlamentàries. Ara hi haurà una modificació dels estatuts per implementar els canvis i que l’acord entre el Govern i ERC es plasmi en la nova “proporció de governança” dins el consorci. Segons l’acord, l’Estat tindria el 45% del plenari, mengtre que hi hauria un 55% en mans de les institucions catalanes: un 40% per la Generalitat i el 15% per l’Ajuntament de Barcelona

“El que nosaltres volem és que aquest àmbit participatiu tan plural que és el plenari no desaparegui, i que aparegui un àmbit més executiu que tingui a veure amb aquestes proporcions", ha assegurat, encara que ha matisat que això encara no està escrit ni concretat. Fonts del Consorci consideren que el més probable és que el president executiu sigui nomenat a partir d’ara per la Generalitat.

Navarro ha fet aquestes declaracions en la presentació de la fira logística SIL Barcelona, que se celebrarà del 3 al 5 de juny. El saló ha consolidat Barcelona com la capital europea de la logística intel·ligent. Ho ha fet acompanyat de la directora geenral, Blanca Sorigué. S'espera una assistència de 15.000 visitants i més de 600 empreses ja han compromès la seva participació.

