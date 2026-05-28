Rufián denuncia un «colpisme mediàtic, judicial i policial» però demana explicacions a Sánchez

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat aquest dijous al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que doni explicacions al parlament per la trama de l’exmilitant socialista Leire Díez, que investiga l’Audiència Nacional i que ahir va provocar l’entrada d’agents de la UCO a la seu del PSOE. “Ha de venir aquí i donar explicacions detallades, que no siguin propostes que després no arriben enlloc, i amb noms i cognoms”, ha manifestat en declaracions a la premsa a la cambra baixa. Rufián, que ha denunciat l’existència d’un “colpisme mediàtic, judicial i policial”, ha avisat que “el silenci li servia a Rajoy”, però no a l’esquerra. \r\n