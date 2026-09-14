Investiguen una explosió en un caixer automàtic del barri de Sants de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra investiguen una explosió provocada presumptament per un artefacte en un caixer automàtic d’una entitat bancària del barri de Sants de Barcelona. La policia ha rebut l’avís cap a les tres de la matinada, al districte de Sants-Montjuïc.\r\n\r\nLa Divisió d’Investigació Criminal (DIC) s’ha fet càrrec del cas, que apunta a un possible intent de cometre un delicte contra el patrimoni. Segons fonts policials, el caixer estaria situat entre la riera d’Escuder i la carretera N-340. Els investigadors treballen ara per determinar les circumstàncies de l’explosió, identificar-ne els responsables i concretar si es va arribar a produir algun robatori.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nQuè sabem i què no de l'incendi en una fàbrica de Mataró Pau Espí Solé\r\n\r\n