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Investiguen una explosió en un caixer automàtic del barri de Sants de Barcelona

Societat

  • Edificis de blocs de pisos al barri de Sants

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 16:29

Els Mossos d’Esquadra investiguen una explosió provocada presumptament per un artefacte en un caixer automàtic d’una entitat bancària del barri de Sants de Barcelona. La policia ha rebut l’avís cap a les tres de la matinada, al districte de Sants-Montjuïc.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) s’ha fet càrrec del cas, que apunta a un possible intent de cometre un delicte contra el patrimoni. Segons fonts policials, el caixer estaria situat entre la riera d’Escuder i la carretera N-340. Els investigadors treballen ara per determinar les circumstàncies de l’explosió, identificar-ne els responsables i concretar si es va arribar a produir algun robatori.

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