Collboni pacta amb CCOO i UGT 1.500 pisos públics nous en 10 anys: on i com han d'aparèixer aquests habitatges?

L'Ajuntament de Barcelona vol que els sindicats laborals CCOO i UGT també juguin un paper en l'ampliació del parc d'habitatge públic a la ciutat. En concret, hi ha un acord perquè s'involucrin en la construcció i entrega de 1.500 nous pisos durant els pròxims 10 anys. Aquests són els detalls que ha explicat l'alcalde Jaume Collboni, que assegura que la idea és recordar que "els sindicats de classe majoritaris històricament han tingut un paper molt important en la construcció d'habitatge protegit" i que ara és el moment de "recuperar aquesta tradició".
Després d'haver-se aturat aquest paper a partir de "la crisi de 2008", l'objectiu és que CCOO i UGT facin nous esforços per aconseguir múscul i finançament perquè es construeixin nous habitatges de protecció oficial, que quedaran en mans públiques. Els dos sindicats hauran d'implicar-se en què les promocions d'habitatge tirin endavant, mitjançant aliances amb constructores sense ànim de lucre. Així, formaran part d'una mesa en què, amb l'Ajuntament, adjudicaran els nous edificis als promotors socials.
Després, els pisos aniran a parar a persones que estan inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge protecció oficial (HPO), una llista que ja acumula 19.990 persones apuntades a Barcelona, més del doble que el 2021. Es farà per sorteig. "No s'ha d'estar afiliat a cap dels sindicats", ha precisat l'alcalde Collboni, per optar a un d'aquests habitatges.
La fórmula escollida: ni lloguer ni propietat
La fórmula per viure en aquests pisos serà la del dret a superfície. Aquest règim, que no és ni de propietat ni de lloguer, es basa en permetre que algú s'instal·li durant 75 anys en un immoble. Es paga un preu una mica menor del que implicaria comprar el pis i tenir-lo per sempre, però es pot sufragar la hipoteca durant els primers 30 anys, quedant lliure de càrregues els següents 45 anys. Quan acaba aquest termini, l'Ajuntament recuperar la possessió de de l'habitatge i el pot adjudicar a unes altres persones. "S'aconsegueix garantir l'assequibilitat dels pisos i, a la vegada, es dona estabilitat a les persones adjudicatàries, que tenen garantit l'habitatge durant pràcticament dues generacions", remarquen des del consistori.
Els primers tres solars que formen part del paquet dels 1.500 pisos apareixeran al barri del Bon Pastor (passeig de l'Havana, 10), a la Clota (passatge del Marquès de Castellbell, 1-5) i a la Trinitat Nova (carrer de Palamós, 62). Sumen fins a 179 habitatges, aquestes tres promocions i s'han d'activar immediatament, apunta l'Ajuntament. En la mateixa línia, els terrenys de sòl públic on està previst que CCOO i UGT s'impliquin els pròxims anys en l'adjudicació de més edificis de pisos protegits estaran a punts com la Sagrera (sector Prim) i la Marina, a Sants-Montjuïc.