Niubó fitxa un regidor del PSC que va negar la unitat de la llengua i va criticar la immersió

El Departament d'Educació, pilotat per la consellera Esther Niubó, ha fitxat el primer tinent d'alcaldia de Rubí, el socialista Víctor García Correas, a la secretaria de Millora Educativa, tal com ha avançat Ràdio Rubí i ha confirmat Nació. El nomenament, que es formalitzarà properament, ha aixecat polseguera entre els sindicats educatius perquè García Correas és va posicionar en contra de la unitat de la llengua -va dir que català, valencià i mallorquí són llengües diferents- i també va qüestionar el model d'immersió lingüística perquè considera que no es parla prou castellà.
Més tard, va demanar disculpes a través d'una carta i va admetre que havia estat "poc encertat". "Volia referir-me, amb poca fortuna, a les varietats dialectals del català", va dir. Malgrat referir-se a les posicions que defensen la unitat de la llengua com a "protoimperialistes, després va dir que "tot és català", amb les seves "varietats diatòpiques molt riques". També va assegurar que el català és "el centre de gravetat" de l'escola catalana i es va comprometre a promoure la llengua per protegir-la i fer-la més forta.
La secretaria de Millora Educativa, en mans del secretari Ignasi Giménez, té la funció entre d'altres de desenvolupar les línies a seguir per a les polítiques educatives i també impulsar el coneixement i l'ús de diferents llengües al sistema educatiu. La renúncia de García Correas es farà efectiva la ple del 22 de juny, un pas necessari per poder ser nomenat al nou càrrec al Departament.
La Intersindical ha denunciat aquest nomenament i ha dit que és "inadmissible" que una persona que nega la unitat de la llengua assumeixi responsabilitats en la direcció educativa del país. "El nomenament agreuja el conflicte educatiu i lingüístic que viu Catalunya", alerten en un comunicat. El sindicat també denuncia que García Correas va contactar directament amb un institut per esmenar l'actuació d'una professora de català, que havia fet servir les seves declaracions en una classe. "Va intentar pressionar una docent per l'activitat professional dins de l'aula", ha denunciat Marc Martorell, portaveu sindical.
Les paraules de l'encara regidor socialista ja van ser esmenades pel Govern. Al febrer, el Departament de Política Lingüística va recordar a García Correas -sense citar-lo-que qüestionar la unitat de la llengua va en contra d'un "marc establert per la filologia internacional" i obre la porta a "veritats alternatives" que utilitza l'extrema dreta.