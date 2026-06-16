El Govern rectifica Parlon i diu que el pla de Mossos a les aules continua

Embolic a Govern amb la prova pilot per introduir agents de paisà dels Mossos d'Esquadra en catorze centres educatius del país. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que el programa ha entrat en "via de paràlisi": "Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat en una via, anem a dir, de paràlisi. Llavors, hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan s'hagi resolt el conflicte, i si té sentit fer-lo, que nosaltres creiem que sí". Aquestes han estat les paraules textuals de la titular de la cartera d'Interior.
Minuts després, però, el Govern ha rectificat les paraules de la consellera i han assegurat que estaven "descontextualitzades" i que la prova pilot seguirà endavant amb els canvis que ha patit des que es va posar en marxa -és a dir, amb menys centres que els 14 estipulats inicialment. En concret, des de l'executiu català asseguren que el programa tirarà endavant "amb els canvis que es van fer inicialment" i que no s'afegiran nous centres fins que "no es tingui una avaluació clara de com ha culminat", la qual arribarà durant el primer trimestre de 2027.
Malgrat l'embolic amb el pla pilot, la consellera Parlon i el Govern continuen defensant la seva eficàcia: "No és asseure a un mosso en una classe ni a registrar motxilles, res d'això, sinó que és un agent amb vinculació amb la comunitat educativa, social i familiar que pot ajudar i aportar la seva visió en la resolució d'alguns dels conflictes", ha argumentat la titular de la cartera. Malgrat que des del Govern veuen amb bons ulls el pla pilot, l'estancament d'aquest programa, propiciat -d'alguna manera- per la latent crisi educativa, els ha obligat a recular i, de moment, deixar-lo aturat a un calaix.
Una decisió "maldestre i mal enfocada"
Preguntada per les infiltracions policials en una assemblea de docents de Barcelona, la consellera, com ja va fer en el passat en seu parlamentària, ha reiterat que va ser una decisió "maldestre i mal enfocada" i ha explicat que han presentat la documentació que se'ls ha requerit en el marc de les denúncies presentades. A més, també ha deixat clar que ja s'ha obert una investigació per esclarir l'origen de la infiltració -és a dir, qui va prendre la decisió i quin procediment es va seguir- i que s'han posat a disposició dels sindicats de docents per aprofundir en relació amb aquests fets que van esperonar encara més la crisi educativa que travessa Catalunya.