El Parlament reconeix l'Institut d'Estudis Catalans com a acadèmia nacional

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres la llei per reconèixer l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) com a acadèmia nacional. La iniciativa, impulsada pel PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP, ha tirat endavant també amb el suport d'Aliança Catalana, mentre que el PP i Vox hi han votat en contra. La mesura busca "dotar el país d'una institució acadèmica nacional plenament reconeguda" i els grups que hi han votat a favor han reivindicat que la norma, tramitada per la via ràpida, vol "reconèixer per llei" l'activitat que l'IEC ja desenvolupa. L'ens mantindrà la seva naturalesa jurídica com a corporació de dret públic amb base privada, així com l'autonomia organitzativa i el règim que estableixen els seus estatuts.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl setge ultra a la llengua s'intensifica als Països Catalans Lluís Girona Boffi\r\n\r\n